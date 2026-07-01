Fanoušci LEGO Star Wars šílí. Na veřejnost unikly detaily o obřím modelu, na který se čekalo roky

Fanoušci LEGO Star Wars setů budou mít na podzim doslova obří důvod k radosti. Na internetu se totiž začínají objevovat první detaily o novém UCS setu, který by měl ztvárnit legendární Super Star Destroyer a pokud se současné informace potvrdí, půjde nejen o jednu z největších stavebnic roku, ale zároveň o model, na který fanoušci čekali dlouhé roky. Obří vlajková loď Darth Vadera totiž patří mezi nejikoničtější vesmírná plavidla celé ságy a ve sbírce řady fanoušků jednoduše nesmí chybět.
Více než šest tisíc dílků a slavné postavy z Impéria vrací úder
Podle informací zveřejněných známým LEGO leakerem BrickReporter ponese novinka označení 75457 UCS Super Star Destroyer a nabídne úctyhodných 6 130 dílků. Do prodeje by se měl set dostat 1. října 2026, přičemž už nyní se spekuluje o tom, že půjde o jednu z největších LEGO Star Wars novinek letošního roku. Cenovka v tuto chvíli není bohužel známá, nicméně vzhledem k rozměrům je jasné, že o levnou stavebnici určitě nepůjde.
Vedle samotné konstrukce mají být velkým lákadlem také minifigurky. Součástí balení má být Darth Vader a také lovci odměn známí z filmu Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder. Právě na palubě Super Star Destroyeru Vader svolal Boba Fetta, Bosse, Dengarra, IG-88, Zuckusse a 4-LOMa, aby našli Millennium Falcon. Pokud se tato informace potvrdí, fanoušci dostanou sestavu postav, která ke slavné lodi jednoduše neodmyslitelně patří.
Model, který může patřit mezi největší hity roku
Řada UCS je určena především dospělým fanouškům LEGO a nabízí modely zaměřené na maximální množství detailů i věrnost filmovým předlohám. Super Star Destroyer je navíc jednou z největších lodí, které se ve Star Wars objevily, takže lze očekávat skutečně impozantní výstavní kousek. Už nyní se mezi fanoušky spekuluje, že by mohl velikostí i zpracováním navázat na nejslavnější UCS modely posledních let. Je ale potřeba připomenout, že se stále jedná pouze o zákulisní informace. LEGO zatím existenci stavebnice oficiálně nepotvrdilo, a tak se může změnit datum vydání, počet dílků i složení minifigurek. Pokud se však únik ukáže jako pravdivý, mají se fanoušci Hvězdných válek rozhodně na co těšit.