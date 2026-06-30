Apple vydal mimořádnou aktualizaci pro iPhone. Opravuje přes 25 bezpečnostních chyb

Pokud jste na svém iPhonu zaznamenali dostupnost aktualizace iOS 26.5.2 a odkládáte její instalaci, možná byste měli své rozhodnutí přehodnotit. Apple totiž potvrdil, že nová verze systému opravuje více než 25 bezpečnostních zranitelností, z nichž některé se týkají samotného jádra systému nebo internetového prohlížeče Safari. Jde tak o jednu z nejdůležitějších bezpečnostních aktualizací posledních měsíců.
Opraveny byly chyby v Safari i jádru systému
Podle bezpečnostní dokumentace Applu obsahuje iOS 26.5.2 desítky oprav, které byly původně připravené až pro připravovaný iOS 26.6. Společnost se ale nakonec rozhodla vydat je dříve, aby uživatelé nemuseli na důležité záplaty čekat. Aktualizace řeší například několik zranitelností ve WebKitu, tedy vykreslovacím jádru Safari, které mohly vést k pádům aplikací nebo úniku citlivých dat. Opraveno bylo také několik chyb v jádru systému i dalších systémových komponentách.
Dobrou zprávou je, že Apple zatím nemá žádné informace o tom, že by některá z opravených chyb byla aktivně zneužívána útočníky. To se ale může velmi rychle změnit. Jakmile společnost zveřejní technické detaily opravených zranitelností, mohou je kyberzločinci využít k vytvoření funkčních útoků proti zařízením, která zůstanou neaktualizovaná. Právě proto Apple tradičně doporučuje instalovat podobné bezpečnostní aktualizace co nejdříve.
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Apple změnil svou strategii
Zajímavé je, že Apple tentokrát změnil svůj dosavadní přístup. Agentuře Reuters potvrdil, že bezpečnostní opravy vydal dříve než původně plánoval kvůli obavám z nástupu umělé inteligence, která může výrazně urychlit vývoj hackerských nástrojů. Místo čekání na vydání iOS 26.6 proto firma zvolila samostatnou aktualizaci iOS 26.5.2, aby dostala opravy k uživatelům co nejrychleji.
Pokud jste tedy aktualizaci ještě nenainstalovali, rozhodně se nevyplatí dlouho čekat. Přestože nepřináší žádné nové funkce ani viditelné změny, z pohledu zabezpečení jde o jednu z nejdůležitějších aktualizací letošního roku.