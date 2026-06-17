Apple vydal důležitou aktualizaci pro tato sluchátka. Opravuje chybu, která mohla odposlouchávat mikrofon

Apple v posledních dnech vydal nový firmware 1B211 pro sluchátka Beats Studio Buds. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o další rutinní aktualizaci zaměřenou na opravy chyb a zlepšení stability. Ve skutečnosti je však tentokrát situace mnohem zajímavější. Apple totiž potvrdil, že nová verze řeší bezpečnostní zranitelnost související s Bluetooth připojením.
Podle oficiální dokumentace mohla chyba za určitých okolností umožnit útočníkovi v dosahu Bluetooth odposlouchávat mikrofon sluchátek. Nešlo sice o útok, který by bylo možné provést na dálku přes internet, přesto jde o poměrně citlivý problém týkající se soukromí uživatelů.
Dobrou zprávou je, že zneužití nebylo úplně jednoduché. Aby byl útok možný, musel se útočník nacházet v dosahu Bluetooth signálu a zároveň musela být sluchátka ve stavu čekání na spárování s novým zařízením. Jinými slovy, největší riziko vznikalo v okamžiku prvotního párování nebo při aktivním vyhledávání nového zařízení.
Apple zároveň uvedl, že problém pocházel z open-source komponenty, která byla součástí více projektů a nebyla specifická pouze pro Beats Studio Buds. Firma však chybu opravila právě prostřednictvím nového firmwaru 1B211.
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Aktualizace přichází spolu s novým firmwarem pro AirPods
Zajímavé je, že bezpečnostní oprava dorazila ve stejný den, kdy Apple vydal také firmware 8B41 pro AirPods Pro 2 a AirPods Pro 3. Zatímco u AirPods Apple hovoří pouze o opravách chyb a zlepšení výkonu, u Beats Studio Buds firma výslovně zmínila odstranění konkrétní bezpečnostní zranitelnosti. Právě proto je tentokrát aktualizace důležitější než běžné firmware upgrady, které většina uživatelů často ani nezaregistruje.
Jak firmware nainstalovat?
Stejně jako u AirPods probíhá instalace automaticky. Uživatelé nemusí stahovat žádný soubor ani spouštět speciální aplikaci. Stačí mít Beats Studio Buds spárované s iPhonem, iPadem nebo Macem, uložit je do nabíjecího pouzdra, připojit pouzdro k napájení a ponechat sluchátka v dosahu zařízení připojeného k internetu. Aktualizace se následně stáhne a nainstaluje sama.
Přestože podobné chyby nejsou příliš časté, bezpečnost Bluetooth zařízení se v posledních letech dostává stále více do centra pozornosti výzkumníků. Moderní bezdrátová sluchátka obsahují složitý software, automatické párování a řadu funkcí, které zvyšují pohodlí používání, ale současně mohou vytvářet nové bezpečnostní výzvy.
Právě proto Apple pravidelně vydává firmware aktualizace nejen pro AirPods, ale také pro produkty značky Beats. A tentokrát existuje velmi dobrý důvod nenechávat aktualizaci odkládat. Pokud Beats Studio Buds používáte, vyplatí se zkontrolovat, zda už se firmware 1B211 do vašich sluchátek nainstaloval.