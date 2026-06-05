Lamine Yamal odhalil nová sluchátka Beats v další barvě

Fotbalový talent Lamine Yamal se na svém instagramovém účtu postaral o pořádné pozdvižení mezi technologickými nadšenci. Jen několik dní poté, co lákal na chystaná náhlavní sluchátka značky Beats v růžové barvě, sdílel ve svém příběhu fotografii, která odhalila druhou barevnou variantu. Novinka se ukázala v elegantním slonovinovém/kamenném odstínu.
Na zveřejněném snímku, kde Yamal zdraví jednoho ze svých fanoušků, sice sluchátka nemá přímo na uších, ale nese je zavěšená na popruhu své tašky. Na záběru jsou jasně patrné obě verze, tedy jak dříve avizovaná růžová, tak nová krémová. Jiné detailnější pohledy na design produktu však z této jediné fotografie bohužel vyčíst nelze.
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V kuloárech se nyní živě spekuluje, co vlastně tato nová sluchátka nabídnou za funkce. Stále totiž není jasné, zda půjde o přímého nástupce současného prémiového modelu Beats Studio Pro, nebo zda Apple pod svou dceřinou značkou představí úplně novou produktovou řadu.
Samotná sluchátka se poprvé objevila už před několika týdny v databázi amerického Federálního úřadu pro komunikaci (FCC), přesné datum jejich oficiálního uvedení na trh ale zůstává tajemstvím.
Z mého pohledu je zapojení sportovních celebrit do marketingu Beats dobrým tahem, který značka ostatně úspěšně praktikuje už roky. Lamine Yamal je momentálně jedním z nejsledovanějších mladých sportovců planety. A i když ho nemusíte, je na místě uznat, že to v noze skutečně má.