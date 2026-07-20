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iOS 27 zrychlí váš iPhone ve více než 30 věcech. Tohle jsou ty nejzajímavější novinky

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Když Apple na červnové konferenci WWDC představil iOS 27, největší pozornost na sebe strhly novinky kolem Siri AI a Apple Intelligence. Vedle nich ale systém přináší i desítky menších vylepšení, která mají společný cíl – zrychlit a zpříjemnit každodenní používání iPhonu. Apple zapracoval na více než třiceti oblastech, díky nimž bude systém svižnější a některé činnosti zvládne výrazně rychleji.

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Mezi nejvýraznější změny patří aplikace Fotky. Nové snímky se v galerii zobrazují až o 70 % rychleji, sdílení přes AirDrop je až o 80 % svižnější a rychlejší je také import fotografií či videí z externích zařízení. Apple navíc optimalizoval načítání alb i vyhledávání v knihovně.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Rychlejší Safari, Kamera i další aplikace

Velké změny se dotkly také Safari, které rychleji načítá webové stránky, plynuleji pracuje s panely a svižnější je i spouštění prohlížeče. Kamera zase rychleji reaguje při přepínání režimů, pořizování snímků i zpracování fotografií. Zrychlení se dočkaly také aplikace Zprávy, Poznámky, Mail, Připomínky, Kalendář, Wallet nebo Domácnost.

Apple zároveň optimalizoval řadu systémových procesů běžících na pozadí. Díky tomu má být iOS 27 celkově plynulejší, rychleji reagovat na dotyky a efektivněji pracovat s pamětí. Výsledkem není jedna převratná novinka, ale soubor desítek drobných optimalizací, které by měly být při každodenním používání znát prakticky na každém podporovaném iPhonu.

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Kde všude má být iOS 27 rychlejší?

  • Rychlejší spouštění systému
  • Svižnější odemykání iPhonu
  • Rychlejší otevírání aplikace Fotoaparát
  • Rychlejší přepínání mezi režimy fotoaparátu
  • Kratší prodleva při pořizování snímků
  • Rychlejší zpracování fotografií
  • Až o 70 % rychlejší načítání nových fotografií v aplikaci Fotky
  • Rychlejší vyhledávání ve Fotkách
  • Plynulejší procházení rozsáhlých knihoven fotografií
  • Až o 80 % rychlejší AirDrop
  • Rychlejší import fotografií a videí z externích zařízení
  • Rychlejší otevírání webových stránek v Safari
  • Plynulejší přepínání mezi panely v Safari
  • Rychlejší načítání často navštěvovaných webů
  • Rychlejší spouštění aplikace Zprávy
  • Svižnější vyhledávání ve Zprávách
  • Rychlejší otevírání konverzací
  • Rychlejší synchronizace Mailu
  • Plynulejší práce s aplikací Poznámky
  • Rychlejší otevírání PDF souborů
  • Svižnější práce s Kalendářem
  • Rychlejší synchronizace Připomínek
  • Rychlejší načítání peněženky Wallet
  • Plynulejší ovládání aplikace Domácnost
  • Rychlejší vyhledávání pomocí Spotlightu
  • Lepší práce se systémovou pamětí
  • Rychlejší běh procesů na pozadí
  • Plynulejší animace napříč systémem
  • Rychlejší reakce systému na dotyky
  • Celkově svižnější odezva iPhonu při každodenním používání
Zdroj
Diskuze
iPhone

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