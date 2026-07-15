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Na cestě je 9 nových emoji pro iPhone. Podívejte se, co v iOS 27 dorazí

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud patříte mezi milovníky emoji, máme pro vás dobrou zprávu. Organizace Unicode Consortium schválila novou sadu emoji, která se v budoucnu objeví prakticky na všech hlavních platformách včetně iPhonů. Apple si sice tradičně připraví vlastní grafické zpracování, samotný seznam novinek je ale už nyní známý.

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Nová sada obsahuje celkem devět nových emoji, respektive sedm zcela nových znaků a dvě kombinované varianty. Uživatelé se mohou těšit například na rozsypaný obličej, meteorit, okurku, motýla, dva palce, síťku, maják či gumu.

A sneak peek at nine new emoji on the way A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 4) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 4)
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie)
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 2) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 2)
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A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 5) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 5)
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 6) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 6)
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 7) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 7)
A sneak peek at nine new emoji on the way (kopie 8) A-sneak-peek-at-nine-new-emoji-on-the-way (kopie 8)
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Je tu však jeden malý háček. Přestože jsou nové emoji již schválené, do iPhonů se nedostanou okamžitě. Apple je bude muset nejprve graficky upravit a následně přidat do některé z budoucích aktualizací iOS 27. Pokud bude postup stejný jako v minulých letech, dorazit by mohly až s některou z jarních aktualizací systému, nikoliv už při jeho podzimním vydání.

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Stejně jako vždy přitom nebude Apple jediný, kdo nové emoji nabídne. Unicode pouze definuje jejich podobu a význam, zatímco samotný design si vytváří každý výrobce po svém. Stejné emoji tak budou dostupné také na telefonech s Androidem, ve Windows i na dalších platformách, jen budou vypadat mírně odlišně. Pokud se pak ptáte na to, kdy přesně se novinky objeví na iPhonu, Apple zatím žádný termín neoznámil. Vzhledem k dosavadnímu harmonogramu ale lze očekávat, že si na ně uživatelé budou muset ještě několik měsíců počkat.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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