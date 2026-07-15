Na cestě je 9 nových emoji pro iPhone. Podívejte se, co v iOS 27 dorazí

Pokud patříte mezi milovníky emoji, máme pro vás dobrou zprávu. Organizace Unicode Consortium schválila novou sadu emoji, která se v budoucnu objeví prakticky na všech hlavních platformách včetně iPhonů. Apple si sice tradičně připraví vlastní grafické zpracování, samotný seznam novinek je ale už nyní známý.
Nová sada obsahuje celkem devět nových emoji, respektive sedm zcela nových znaků a dvě kombinované varianty. Uživatelé se mohou těšit například na rozsypaný obličej, meteorit, okurku, motýla, dva palce, síťku, maják či gumu.
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Je tu však jeden malý háček. Přestože jsou nové emoji již schválené, do iPhonů se nedostanou okamžitě. Apple je bude muset nejprve graficky upravit a následně přidat do některé z budoucích aktualizací iOS 27. Pokud bude postup stejný jako v minulých letech, dorazit by mohly až s některou z jarních aktualizací systému, nikoliv už při jeho podzimním vydání.
Stejně jako vždy přitom nebude Apple jediný, kdo nové emoji nabídne. Unicode pouze definuje jejich podobu a význam, zatímco samotný design si vytváří každý výrobce po svém. Stejné emoji tak budou dostupné také na telefonech s Androidem, ve Windows i na dalších platformách, jen budou vypadat mírně odlišně. Pokud se pak ptáte na to, kdy přesně se novinky objeví na iPhonu, Apple zatím žádný termín neoznámil. Vzhledem k dosavadnímu harmonogramu ale lze očekávat, že si na ně uživatelé budou muset ještě několik měsíců počkat.
Dekuji za informaci. Tahle hloupost je to nejmíň důležitý na iOS
Bude tam emoji ono pohlavia?