Napište do WhatsApp toto emoji a uvidíte, co se stane!

Fotbalové mistrovství světa se nezadržitelně blíží a zdá se, že se na něj začíná připravovat i WhatsApp. Populární komunikátor totiž v tichosti přidal zajímavou drobnost, která potěší snad každého fotbalového fanouška. A co je nejlepší? Vyzkoušet si ji můžete během pár vteřin.
Stačí otevřít libovolný chat a do okna pro psaní zprávy vložit emoji fotbalového míče. Na první pohled se přitom nic zvláštního neděje. V klávesnici totiž stále uvidíte klasický černo-bílý míč, který zná každý uživatel emoji. Jakmile jej však vložíte do zprávy, WhatsApp jej automaticky promění.
Místo běžného fotbalového míče se totiž zobrazí speciální verze inspirovaná míčem, se kterým se bude hrát právě nadcházející mistrovství světa. Jde sice o detail, který nijak nemění fungování aplikace, ale přesně podobné drobnosti bývají mezi uživateli často velmi oblíbené. Tím však překvapení nekončí. Jakmile zprávu odešlete, míč navíc lehce poskočí díky jednoduché animaci, kterou WhatsApp pro tuto příležitost připravil. Efekt je nenápadný, ale dostatečně výrazný na to, aby si jej příjemce zprávy okamžitě všiml.
Fotogalerie
WhatsApp podobné tematické vychytávky čas od času nasazuje a blížící se fotbalový šampionát je pro ně ideální příležitostí. Zatímco některé technologické firmy se snaží na velké sportovní události upozornit rozsáhlými marketingovými kampaněmi, WhatsApp zvolil mnohem nenápadnější cestu. A právě proto působí novinka poměrně sympaticky.
Pokud si tedy chcete tuto skrytou vychytávku vyzkoušet sami, stačí otevřít libovolný chat, vložit do něj emoji fotbalového míče a sledovat, jak jej aplikace promění. Je dost možné, že během mistrovství bude právě tento detail zdobit nejednu konverzaci mezi fotbalovými fanoušky po celém světě.