WhatsApp na iPhonech dostává praktičtější vylepšení

WhatsApp začal uvolňovat upravené rozhraní pro práci se seznamy chatů na iPhonech. Novinka má vyřešit problém, který znají hlavně ti, kdo používají vlastní filtry a mají v aplikaci větší množství konverzací.
Aktualizace přichází s verzí 26.21.74, která se v úterý objevila v App Storu. Podle informací serveru WABetaInfo se změna současně dostala i do testovací verze přes TestFlight. Protože ale WhatsApp nové funkce tradičně zapíná postupně na svých serverech, nemusí být dostupná všem hned po aktualizaci aplikace. Doposud byly všechny seznamy chatů umístěné vedle sebe v horní části záložky Chaty. Vedle základních filtrů, jako jsou Oblíbené, Nepřečtené, Skupiny nebo Komunity, se zde zobrazovaly i uživatelsky vytvořené seznamy. Pokud jich měl člověk více, začala být horní lišta poměrně nepřehledná.
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Nové řešení umožní vybrat, které seznamy zůstanou stále viditelné a které se přesunou do samostatné nabídky Filtry. Nejčastěji používané kategorie tak budou po ruce, zatímco ostatní nebudou zabírat místo. Aktualizace přináší ještě jednu drobnou novinku. Mezi výchozí filtry přibyla položka Koncepty (Drafts), která shromažďuje všechny konverzace s rozepsanou, ale neodeslanou zprávou. Pokud si tedy často něco připravíte a odpověď odešlete až později, nebude potřeba jednotlivé chaty znovu hledat.
Nejde o převratnou změnu, ale o úpravu, která dává smysl hlavně uživatelům s větším počtem aktivních konverzací. A protože Meta zatím nezveřejnila termín plošného nasazení, bude se novinka mezi uživateli objevovat postupně během následujících týdnů.