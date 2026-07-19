HBO Max rozšiřuje nabídku filmů a seriálů. Dorazila Šifra mistra Leonarda i akční novinka

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Seznam
Gioia
Učitelka Gioia nikdy nepoznala lásku. Setkání se studentem Alessiem jí změní pohled na život.
Petr Pan
Wendy vypráví každou noc bratrům kouzelné pohádky o šermířských soubojích a kapitánu Hookovi. Děti se ale stanou hrdiny daleko většího dobrodružství.
Šifra mistra Leonarda
Přidejte se k symbolologovi Tomu Hanksovi a kryptoložce Audrey Tautouové v jejich úsilí vyřešit bizarní tajemnou vraždu.
Hlavy státu
Britský premiér a americký prezident musí spojit síly, aby přežili útok mocného protivníka.