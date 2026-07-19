Na Steamu jsou dočasně zdarma 4 zajímavé hry. Přidejte si je do knihovny, dokud můžete

Seznam
Heartstop Tour
Heartstop Tour je krátká romantická vizuální novela typu otome, ve které během čtyř dnů poznáváte dva zcela odlišné mladíky. Na jedné straně stojí Julian, ztracený turista plný optimismu a nakažlivé energie, na druhé tichý a tajemný Riku, který se skrývá v kostýmu medvěda. Během příběhu budete budovat vztah s jedním z nich a svými rozhodnutími určíte, komu nakonec darujete své srdce. Hra sází na pohodovou atmosféru, sympatické postavy a nenáročný romantický příběh, který lze dohrát během jednoho či dvou večerů.
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Electoral Carnage
Electoral Carnage je bláznivá 2D bojovka, která si dělá legraci z americké politiky a nabízí souboje známých i kontroverzních politických osobností. Hra je postavená především na satirickém humoru a záměrně přehnaných situacích, takže ji není radno brát příliš vážně. Každá postava disponuje vlastními speciálními útoky a nechybí ani řada absurdních nápadů – například možnost, aby si John F. Kennedy v jedné ze svých speciálních schopností „zlikvidoval“ sám sebe. Pokud máte rádi odlehčené bojovky s pořádnou dávkou černého humoru a politické satiry, může vás Electoral Carnage dobře pobavit.
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Our Wonderland
Tato hororově laděná vizuální novela sleduje partu přátel, kterou po letech znovu spojí tajemný svět plnící přání, známý z jejich dětství. Místo nostalgického návratu je ale čeká nebezpečná cesta plná děsivých událostí, během níž budou muset čelit nejen nadpřirozeným hrozbám, ale také vlastním traumatům, konfliktům a nevyřešeným vztahům. Každé rozhodnutí může ovlivnit jejich osud, protože pokud se jim nepodaří prolomit začarovaný kruh, čeká je opakovaná smrt v čím dál hrůznějších podobách. Hra kombinuje silný příběh, psychologický horor i fantasy prvky a sází především na napětí a atmosféru.
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Bardo
Tato strategická hra staví na pravidlech známé kostkové hry Liar’s Dice, ale přidává řadu originálních nápadů, které dokážou průběh partie kdykoliv obrátit vzhůru nohama. Hrát můžete online až se šesti hráči nebo proti soupeřům ovládaným umělou inteligencí, z nichž každý má vlastní herní styl. Kromě klasického blafování přicházejí na řadu speciální události, které mění pravidla – například skryjí kostky ostatních hráčů, naopak všechny odhalí nebo zavedou nové podmínky sázek. Díky kombinaci útulné atmosféry hospody a neustálých psychologických soubojů nabízí hra napínavé partie, ve kterých je schopnost dobře odhadnout protivníka často důležitější než samotné štěstí.