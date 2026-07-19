Recenze DJI Osmo Pocket 4: Král kapesního videa dospěl, konečně mu nechybí vlastně nic

DJI se svou řadou Osmo Pocket už před lety trefilo do černého. Vytvořilo unikátní segment kapesních kamer se špičkovou stabilizací, který si okamžitě oblíbili vlogeři a tvůrci obsahu po celém světě. V roce 2026 přišla na trh v pořadí již 4. generace – DJI Osmo Pocket 4. Ta sice zachovává ikonický designový jazyk svých předchůdců, ale přináší zásadní vylepšení v kvalitě obrazu, vnitřní paměti i celkovém uživatelském komfortu.
Na první pohled je to starý známý kompaktní válec, který se bez problému vejde do dlaně a v podstatě i do kapsy. Pocit z držení je skvělý i díky vroubkování. Pokud máte větší ruce, oceníte přibalený prodlužovací nástavec s 1/4″ závitem pro stativ, ze kterého lze kameru bleskově odepnout jedním kliknutím.
- Rozměry: 144,2 mm × 44,4 mm × 33,5 mm
- Hmotnost: 190,5 g (o něco těžší než předchůdce, ale v ruce to prakticky nepoznáte)
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Ovládání dostalo obrovský upgrade. Nový 5D joystick je mimořádně přesný a doplňují ho dvě nová tlačítka pod displejem. Levé tlačítko slouží jako rychlý přepínač zoomu, tedy ohniskových vzdáleností, pravé tlačítko podporuje jedno, dvě nebo tři stisknutí (pro přepínání režimů či uzamčení gimbalu) a podržením otevřete uživatelské menu.
U starších generací bylo joystickové ovládání občas trochu k vzteku a člověk raději klikal na displej. Tenhle nový 5D joystick má skvělou mechanickou odezvu a v kombinaci s dvěma tlačítky se dá kamera kompletně ovládat jednou rukou, aniž byste si prstem zakrývali displej při dotykovém ovládání.
Otočný displej a zvuk
Uprostřed těla dominuje 2“ otočný dotykový displej s rozlišením 556 × 314 px. Líbí se mi, jak do něho stačí jen vpravo dole zatlačit, okamžitě se otočí a zároveň zařízení zapne. Displej má jas 1 000 nitů, což na slunci víceméně stačí, i když na přímém ostrém světle může být čitelnost mírně limitovaná. O zvuk se starají 3 vestavěné mikrofony, přičemž ten hlavní míří přímo na vás (je pod displejem), což je ideální pro vlogování.
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Výkonný gimbal a magnetické světlo
Stabilizační systém je i přes miniaturní rozměry nekompromisní:
- Maximální ovladatelná rychlost: 180° za sekundu
- Rozsah úhlových vibrací: pouhých ±0,005°
- Rozsah pohybu: otočení -235° až 58°, naklonění -120° až 70° a naklonění do stran -45° až 45°
Zadní strana hlavy gimbalu má žebrování pro lepší odvod tepla a napájecí body pro přibalené magnetické světlo. To nabízí nastavitelný úhel a dvě tlačítka pro regulaci jasu ve třech krocích (12 luxů, 25 luxů a 40 luxů) a barevnou teplotu (2800 K, 4000 K a 5500 K). Světlo je samozřejmě užitečné pro rychlé prosvětlení stínů, ale kvůli své malé ploše dokáže být občas docela ostré.
Gimbal samotný je pak pojištěný magnetickou záslepkou. Tu je před použitím nutné sejmout. Již se do ní nevejdou magnetické filtry ani širokoúhlá předsádka. Ty tak musíte nosit odděleně v brašně, což zvyšuje riziko jejich ztráty. Navíc pro nasazení pouzdra musíte z gimbalu sundat jak širokoúhlý objektiv, tak i přídavné LED světlo, což zdržuje při rychlém natáčení v terénu. Pokud je ale nepoužíváte, je manipulace rychlejší.
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Nápad s magnetickým přídavným světlem přímo na tělo gimbalu je ale vlastně super a na přisvícení obličeje při večerním vlogování stačí. Nicméně z blízka docela oslňuje, i když stáhnete jas na minimum, a jelikož je to velmi malý bodový zdroj, hází za tebou docela ostré stíny.
1“ snímač a profesionální barvy
Srdcem DJI Osmo Pocket 4 je osvědčený 1palcový CMOS snímač se světelností f/2.0 a širokoúhlým objektivem (ekvivalent 20 mm, ostření od 0,2 m do nekonečna). Nativní rozlišení snímače je přibližně 12 MPx (vychází z rozlišení 3840×2160 v 16:9 a 3072×3072 v režimu 1:1), což značí, že DJI nevyužívá celou plochu naráz. Nicméně díky pokročilému algoritmu interpolace dokáže Pocket 4 fotit snímky s rozlišením až 37 MPx (v 16:9 je to 7680 × 4320 px, v 1:1 pak 6144 × 6144 px), které mají skvělé detaily. Mezi hlavní video vylepšení patří:
- 10-bit D-Log profil: Pocket 4 konečně přináší plnohodnotný, velmi plochý profil D-Log (namísto běžného D-Log M), což dává obrovskou flexibilitu při barvení v postprodukci.
- Extrémní zpomalení: Ve 4K rozlišení zvládne až 240 fps (bez barevných profilů včetně D-Logu).
- Chytrý zoom: Kamera nabízí až 4× digitální zoom ve 4K. Zatímco u 4× zoomu už je znát citelná ztráta kvality, 2× zoom je skvěle použitelný, protože využívá 1:1 výřez ze snímače.
- Noční režim: Podporuje nahrávání ve 4K při 30 fps, přičemž ISO rozsah pro low-light video se rozšiřuje až na 50–25600 (standardní video a fotky mají rozsah 50–12800).
Automatické ostření je extrémně rychlé, ale to hlavní je sledování objektů. Algoritmus ActiveTrack 7.0 zvládá sledovat lidi, auta, motorky, psy, kočky a v podstatě jakékoliv objekty, a to dokonce i při 4× zoomu. Poklepáním na displej okamžitě uzamknete sledovaný objekt, kamera pak umí dávat přednost konkrétnímu obličeji i v rušném prostředí. Je tu i ovládání gesty, takže ukázáním dlaně spustíte ActiveTrack, symbolem V spustíte nebo zastavíte nahrávání. Pro rychlou tvorbu bez nutnosti složité a zdlouhavé postprodukce potěší předvolby Film Tone (přinášejí tóny inspirované např. Fujifilm simulacemi).
Konec trápení s kartami i baterií
Tohle je vlastně jasný gamechanger. DJI Osmo Pocket 4 má 107 GB integrované vnitřní paměti s rychlostí zápisu/čtení až 800 MB/s. Znamená to, že se přetáhne téměř 10 GB natočeného materiálu do počítače za necelých 15 sekund. Jedinou podmínkou je, že kamera musí být při přenosu zapnutá. Pokud se rozhodnete nahrávat na microSD kartu, pro kterou je tu také slot, rychlost přenosu bude pochopitelně limitována samotnou kartou.
Možnost vyběhnout ven natáčet a vůbec neřešit, jestli mám s sebou prázdnou a dostatečně rychlou paměťovku, je obrovská úleva. Navíc ten přenos do Macu přes USB-C je pocitově okamžitý. Člověk si hrozně rychle zvykne na to, že micro SD kartu vlastně vůbec nepotřebuje.
Fotogalerie #4
Na jedno nabití zvládnete nahrávat až 240 minut při kvalitě 1080p/24 fps. Podporováno je ultra-rychlé nabíjení, které kameru dostane z 0 na 80 % za pouhých 18 minut. Při reálném mixu natáčení ve 4K/60 fps a 4K/120 fps slow-mo kamera vydrží bez problému fungovat přes dvě hodiny čistého času. Mimochodem žebrování na zadní straně gimbalu odvádí teplo skvěle, takže se tělo v ruce při delším natáčení tolik nepřehřívá. Kameru jde používat i během nabíjení, takže živé streamování není problém.
Aplikace DJI Mimo však hraje významnou roli v odemknutí plného potenciálu zařízení. Efektivně promění váš telefon v bezdrátový monitor, který vám umožní upravovat kompozice, ovládat nahrávání a vzdáleně přistupovat k dalším funkcím. Pro pokročilejší pracovní postupy s více kamerami můžete dokonce synchronizovat záběry s jinými kamerami pomocí časového kódu, což otevírá možnost integrace Pocket 4 do profesionálnějších sestav.
Není vlastně moc co řešit
DJI Osmo Pocket 4 je fantastický nástroj, který dospěl. Špičková stabilizace, neuvěřitelně rychlá 107GB vnitřní paměť, profesionální 10-bit D-Log profil a bleskové nabíjení dělají z této kapesní kamerky bezkonkurenčního společníka pro každodenní natáčení – ano, skutečně každodenní a je jedno, jestli máte větší ambice s tvořeným obsahem nebo jde jen o momenty na sociální sítě nebo příbuzné, kterým ukážete, jak jste se měli na dovolené. Pokud hledáte maximální kvalitu v minimálním balení, DJI Osmo Pocket 4 aktuálně nemá soupeře. Ve variantě Standard Combo vás vyjde na 12 990 Kč, ve variantě Creator Combo na 15 990 Kč. Samostatný světlo Fill Light stojí 690 Kč, Battery Handle 1 990 Kč.