WhatsApp čeká zásadní změna. Za část funkcí si připlatíte!

Doby zcela bezplatného používání aplikace WhatsApp se chýlí ke konci. Meta, pod kterou WhatsApp již pěkných pár let spadá, totiž podle všeho připravuje zásadní změnu, která zásadně změní zaběhlé pořádky. V Android beta verzi se nově objevila nová placená varianta s názvem „WhatsApp Plus“, čímž Meta poprvé reálně ukazuje, že s předplatným ve své chatovací aplikaci počítá. A protože jsou aplikace pro Android a iOS z hlediska funkcí shodné, je jasné, že na iPhone tato novinka dorazí co nevidět.
Zatím jde sice jen o test pro vybrané uživatele, ale směr je poměrně jasný. WhatsApp se začíná otevírat modelu, kdy část funkcí nebude součástí standardní aplikace zdarma, ale objeví se za měsíční poplatek kolem 2,99 dolaru, přičemž v Evropě by mělo předplatné vycházet zhruba na 2,49 eura.
Co se pak týče placených možností a funkcí, ty se samozřejmě mohou do finální verze ještě změnit. V testované verzi se nicméně objevují například prémiové samolepky, možnost upravit si vzhled aplikace, změna ikonky, rozšířené připínání chatů nebo prémiová vyzvánění a zvukové efekty. Přidat se má i práce s chat listy, což naznačuje, že Meta cílí hlavně na uživatele, kteří mají WhatsApp otevřený prakticky neustále.
Vše přitom dokonale zapadá do širší strategie Mety, která si v posledních měsících zkouší, kam až může zajít s předplatnými službami. Stejný směr už se ostatně začíná objevovat i u Instagramu a WhatsApp je v tomhle ohledu jen dalším logickým krokem. Důležité ale je, že základní WhatsApp zůstane podle všeho zdarma. Platit se tedy bude jen za nadstavbu, která má přinést víc možností personalizace a komfortu.
Zatím není jasné, kdy se WhatsApp Plus dostane ven z testovací fáze. V minulosti jsme totiž byli jak svědky toho, že testování probíhalo dlouhé měsíce, tak naopak i toho, že se plány v rámci bety povedlo vyzkoušet v horizontu týdnů a následovalo rychlé vydání. Vzhledem k testování se nicméně zdá víceméně jasné, že předplatné model je pro WhatsApp čím dál reálnější varianta. Šli byste do něčeho takového?