Apple letos chystá nové iPady. Dorazit má i dlouho očekávaná změna displeje

Přestože je začátek léta tradičně ve znamení nových verzí operačních systémů, Apple podle zákulisních informací připravuje na druhou polovinu roku i několik hardwarových novinek. Vedle nových iPhonů, Maců nebo hodinek by se měly objevit také dva nové iPady – základní model a modernizovaný iPad mini.
Největší pozornost na sebe zatím strhává právě iPad mini. Podle informací agentury Bloomberg a dalších zdrojů by se měl vůbec poprvé dočkat OLED displeje. A to je změna, na kterou řada uživatelů čeká už několik let.
Současná generace iPadu mini používá LCD panel, který bývá jedním z nejčastěji kritizovaných prvků zařízení. Část uživatelů si stěžovala hlavně na efekt známý jako „jelly scrolling“, kdy se při rychlém posouvání textu jednotlivé části obrazu překreslují nepatrně odlišnou rychlostí. Apple tento jev u poslední generace částečně omezil, úplně ale nezmizel. Přechod na OLED by měl podobné problémy odstranit a zároveň přinést lepší kontrast, hlubší černou a nižší spotřebu energie. Pokud Apple využije podobnou technologii jako u současného iPadu Pro, mohl by se z malého tabletu stát vůbec nejzajímavější model celé nabídky.
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Nový iPad mini má dostat také výkonnější procesor. Současný model využívá čip A17 Pro, díky kterému podporuje Apple Intelligence, jeho nástupce by ale mohl přejít na novější A19. Ve spekulacích se objevuje i odolnější konstrukce a lepší ochrana proti vodě. Vedle iPadu mini se podle všeho chystá také nová generace základního iPadu. Očekávalo se, že dorazí už letos na jaře, Apple však tehdy představil pouze nový iPad Air a levnější model zůstal beze změny.
Podle Marka Gurmana z Bloombergu ale jeho čas teprve přijde. Přesné datum zatím známé není, mluví se pouze o uvedení během letošního roku. Nejdůležitější novinkou má být nasazení čipu A18. Díky němu by se i nejdostupnější iPad poprvé zařadil mezi zařízení podporující Apple Intelligence. To může být do budoucna důležitější, než se dnes zdá. Apple totiž podle všeho staví připravované systémy iOS 27 a iPadOS 27 právě na funkcích využívajících umělou inteligenci.
Jinak by měl základní iPad zůstat téměř beze změn. Žádný větší redesign ani zásadní úpravy výbavy zatím zdroje nezmiňují. Pokud čekáte na nový iPad Pro, budete si podle současných informací muset počkat déle. Současná generace s čipem M5 by totiž měla zůstat v nabídce minimálně do roku 2027.