iPhone Ultra převálcuje konkurenci. Apple má podle ovládnout čtvrtinu trhu hned v prvním roce

Přestože Apple svůj první skládací iPhone ještě ani nepředstavil, analytici už nyní odhadují, že půjde o jeden z největších hitů příštího roku. Nejnovější zpráva společnosti Counterpoint Research totiž tvrdí, že chystaný iPhone Ultra by mohl už během roku 2026 tvořit zhruba 25 % všech dodávek skládacích smartphonů na světě. Jinými slovy, Apple by si měl ukousnout čtvrtinu trhu prakticky okamžitě po svém vstupu do tohoto segmentu.
To je bez debat velmi působivý výsledek, zvlášť když si uvědomíme, že trhu se skládacími telefony už několik let dominují především Samsung, Huawei, Honor, Motorola nebo Google. Apple přitom na rozdíl od nich dosud žádný skládací telefon nenabízel. Analytici jsou ale přesvědčeni, že síla značky a obrovská základna věrných uživatelů budou hrát v jeho prospěch.
Podle zprávy navíc čeká celý segment skládacích telefonů velmi výrazný růst. Dodávky těchto zařízení by měly meziročně vzrůst o 46 %, přičemž právě příchod Applu má být hlavním důvodem tohoto skokového nárůstu. Jinými slovy, cupertinský gigant by neměl jen ukrojit část koláče konkurenci, ale celý trh výrazně zvětšit.
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O samotném iPhonu Ultra se v posledních týdnech objevuje stále více informací. Spekuluje se o 5,5“ vnějším displeji, přibližně 7,8“ vnitřním panelu, téměř neviditelném ohybu displeje i výrazně vyšší ceně než u současných modelů Pro Max. Apple má zároveň klást mimořádný důraz na kvalitu konstrukce a odolnost skládacího mechanismu, aby se vyhnul problémům, které provázely první generace konkurenčních skládacích telefonů.
Pokud se tedy odhady analytiků potvrdí, čeká konkurenci velmi náročný rok. Apple už v minulosti několikrát ukázal, že dokáže vstoupit do zavedeného segmentu později než ostatní, přesto jej během krátké doby výrazně proměnit. Zdá se, že přesně stejný scénář by se mohl zopakovat i v případě skládacích smartphonů.