Leica představila nové příslušenství pro iPhone. Promění jej v ještě lepší fotoaparát

Pokud patříte mezi fanoušky mobilního focení a zároveň vám není cizí značka Leica, máme pro vás zajímavou novinku. Legendární německý výrobce fotoaparátů totiž představil nové příslušenství pro iPhone s názvem Leica LUX Kit, které kombinuje speciální fotografický grip, kožené pouzdro a doživotní přístup k prémiové verzi aplikace Leica LUX PRO, díky čemuž chce uživatelům nabídnout zážitek co nejbližší klasickému fotoaparátu.
Hlavním prvkem celé sady je Leica LUX Grip, který se k iPhonu připojuje pomocí MagSafe a Bluetooth. Grip je vybaven mechanickou dvoupolohovou spouští, otočným ovládacím kolečkem i programovatelnými funkčními tlačítky, takže ovládání fotoaparátu působí mnohem přirozeněji než při fotografování pouze přes dotykový displej. Na jedno nabití navíc zvládne až 1 000 snímků.
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Součástí balení je také elegantní kožené pouzdro z hovězí kůže určené právě pro grip. Nechybí magnetické zapínání pro rychlý přístup ani integrovaný držák pro Apple AirTag, díky kterému lze příslušenství snadněji dohledat, pokud by se ztratilo.
Leica ale nepřidává jen hardware. Součástí balení je také doživotní licence Leica LUX PRO, která odemyká všechny fotografické styly Leica Looks, simulace objektivů i pokročilé manuální ovládání expozice, času závěrky, citlivosti ISO nebo vyvážení bílé. Jinými slovy, aplikace nabídne výrazně větší kontrolu nad výslednou fotografií než standardní aplikace Fotoaparát v iOS.
Nový Leica LUX Kit bude dostupný pouze v limitované edici do 31. července 2026, respektive do vyprodání zásob. Pokud tedy patříte mezi nadšence do mobilní fotografie a chcete svůj iPhone posunout zase o kus blíž klasickému fotoaparátu, může jít o velmi zajímavý doplněk. Cena této krásy byla bohužel v době psaní tohoto článku nejasná.