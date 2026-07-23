Nová hra zdarma na Epic Games Store je tady! Tuhle si rozhodně nenechte ujít

Epic Games Store pokračuje ve své tradiční rozdávačce her zdarma, díky které si mohou hráči pravidelně rozšiřovat svou knihovnu bez utracení jediné koruny. Ani tento týden rozhodně není nabídka k zahození, protože obchod zpřístupnil další povedený titul, který by byla škoda nechat jen tak proplout mezi prsty. Pokud si jej přidáte do své knihovny včas, zůstane vám už napořád, takže není nad čím váhat. Stačí jen pár kliknutí a můžete si zdarma vyzvednout hru Foretales, která potěší zejména fanoušky příběhových a strategických titulů.
Pokud máte rádi karetní hry, ale zároveň si potrpíte na silný příběh a možnost ovlivňovat dění ve hře svými rozhodnutími, Foretales by vám rozhodně neměla uniknout. Jde o originální titul, který kombinuje karetní mechaniky s adventurním vyprávěním a nechává vás rozhodovat o osudu celého fantasy světa. Každá karta zde představuje nejen herní prvek, ale často i důležitou událost nebo postavu, se kterou se během putování setkáte. Velkou předností hry je fakt, že neexistuje jen jedna správná cesta k cíli, a tak můžete jednotlivé situace řešit diplomacií, plížením, bojem nebo třeba prostým úplatkem.
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Díky tomu působí každé nové rozehrání trochu jinak a nabízí odlišné zážitky. Atmosféru navíc skvěle doplňuje stylizovaná ručně kreslená grafika, která hře dodává jedinečný charakter. Nechybí ani povedený hudební doprovod, který vás do fantasy světa vtáhne ještě o něco více. Přestože se může zpočátku zdát, že jsou pravidla složitější, po krátkém seznámení zjistíte, že je hraní velmi intuitivní. Foretales tak dokáže zaujmout jak fanoušky strategických karetních her, tak hráče, kteří hledají především poutavý příběh. Pokud tedy hledáte něco netradičního, co vás zabaví na dlouhé hodiny, rozhodně stojí za to dát této hře šanci.
Pokud vás tedy tento titul láká, neváhejte a zařaďte si jej do své herní knihovny na Epic Games Store. Čas na to máte do příštího čtvrtka do 16:59, přičemž poté bude nasazena další hra zdarma. Fajn je pak to, že vám tento titul samozřejmě v herní knihovně zůstane už natrvalo.