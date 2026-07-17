Nová aktualizace přináší na konzole Xbox řadu skvělých vylepšení a novinek

Pokud jste fanoušky konzolí Xbox, zbystřete. Microsoft totiž uvolnil červencovou aktualizaci systému pro konzole Xbox Series X, Xbox Series S i starší Xbox One a ačkoliv na první pohled rozhodně nejde o revoluční update plný nových funkcí, přesto přináší několik změn, které si řada hráčů přála už dlouhou dobu. Největší novinkou je přepracované zobrazování grafiky her v knihovně i na domovské obrazovce. Z obalů totiž nově mizí nejrůznější informační štítky a bannery, takže artwork jednotlivých titulů vypadá výrazně čistěji a lépe vynikne. Microsoft zároveň rozšiřuje možnosti personalizace konzole a přidává několik praktických funkcí, které se týkají nejen samotného systému, ale také cloudového hraní nebo starších konzolí Xbox 360. Přestože se může zdát, že jde jen o kosmetické úpravy, dohromady představují další krok ve snaze zpříjemnit každodenní používání konzolí Xbox.
Čistší vzhled her i delší gamertagy
Nejviditelnější změnou je nový způsob zobrazování herních obalů. Doposud byly artworky často překryté různými informačními prvky upozorňujícími například na podporu Game Passu, vlastnictví hry nebo dalších funkcí. Tyto štítky sice zcela nemizí, ale přesouvají se na méně rušivá místa, díky čemuž nyní na domovské obrazovce i v knihovně lépe vynikne samotný grafický návrh jednotlivých her. Uživatelé si navíc mohou nastavit, zda chtějí některé z těchto informací zobrazovat, nebo dát přednost co nejčistšímu vzhledu.
Další příjemnou novinkou jsou delší gamertagy. Microsoft zvýšil maximální počet znaků z 12 na 15, takže hráči mají větší volnost při vytváření své přezdívky. Změna se může zdát nenápadná, ale komunita po ní volala už několik let, protože řada oblíbených jmen byla kvůli limitu příliš krátká nebo už dávno obsazená. Součástí aktualizace jsou také drobné úpravy uživatelského rozhraní, které mají zpřehlednit orientaci v systému a sjednotit vzhled napříč jednotlivými částmi dashboardu.
Microsoft zároveň pokračuje v postupném rozšiřování funkcí cloudového hraní. Nově je možné během instalace nebo aktualizace konzole využívat Xbox Cloud Gaming, takže hráči nemusí čekat na dokončení celého procesu, aby si mohli zahrát. Pokud je daný titul dostupný v cloudu, lze jej spustit prakticky okamžitě a pokračovat ve hraní, zatímco se systém na pozadí dokončuje. Právě podobné drobnosti patří mezi změny, které sice nevypadají na papíře příliš atraktivně, ale při každodenním používání dokážou ušetřit spoustu času.
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Microsoft ladí detaily, které hráči používají každý den
Červencová aktualizace se nevyhnula ani legendárnímu Xboxu 360. Microsoft totiž upravil některé systémové obrazovky této dnes už více než dvacet let staré konzole, která je díky zpětné kompatibilitě stále součástí ekosystému Xbox. Změny jsou sice spíše kosmetického charakteru, ukazují ale, že firma na starší platformy úplně nezapomíná.
Celkově jde o typ aktualizace, která nepřidává jednu převratnou funkci, ale soustředí se na desítky drobných vylepšení. Právě ta však mají často největší dopad na každodenní používání konzole. Čistší grafika her, větší možnosti personalizace, delší gamertagy nebo možnost hrát z cloudu během aktualizací jsou změny, které ocení především aktivní hráči. Microsoft navíc v posledních měsících vydává podobné systémové aktualizace poměrně pravidelně, což naznačuje, že chce prostředí Xboxu dál průběžně vylepšovat namísto velkých redesignů jednou za několik let.