WhatsApp přidal jednu z nejlepších funkcí iOS přímo do aplikace

WhatsApp přináší na iPhony další šikovné vylepšení, které ocení každý, kdo přes aplikaci často volá. Nově totiž umožní přímo během hovoru přepínat mezi jednotlivými režimy mikrofonu, aniž by bylo nutné opouštět aplikaci nebo otevírat Ovládací centrum. Funkce se postupně dostává k uživatelům v nejnovější verzi aplikace pro iOS.
Doposud bylo možné měnit režimy mikrofonu pouze přes Ovládací centrum iPhonu. Nově ale stačí během hovoru klepnout na tlačítko „Více“ a následně zvolit položku „Režim mikrofonu“. Otevře se systémová nabídka Applu, ve které lze vybírat mezi režimy Automatický, Standardní, Izolace hlasu a Široké spektrum. Změna se navíc projeví okamžitě, aniž by bylo nutné hovor přerušovat.
Velkou výhodou je také to, že si WhatsApp zvolený režim zapamatuje i pro další hovory. Pokud si například nastavíte Izolaci hlasu, bude aplikace tento režim používat automaticky i při příštím volání, dokud jej sami nezměníte. Právě Izolace hlasu patří mezi nejoblíbenější funkce Applu, protože dokáže velmi účinně potlačit okolní hluk a zvýraznit váš hlas. Naopak režim Široké spektrum zachytí více zvuků z okolí, což se může hodit například při skupinových hovorech nebo když chcete, aby druhá strana slyšela i dění kolem vás.
Stejně jako u většiny novinek WhatsAppu probíhá nasazování postupně, takže se funkce nemusí zobrazit všem uživatelům ve stejnou chvíli. Pokud ji zatím ve své aplikaci nevidíte, pravděpodobně se objeví v některé z následujících aktualizací. Bohužel říci, zda se bavíme o horizontu dnů či týdnů je prakticky nemožné. V minulosti jsme totiž byli svědky jak toho, že velká vylepšení dorazila do pár dnů po oznámení, zatímco ta menší se chystala klidně i několik měsíců.