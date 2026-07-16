iOS 27 mění gesto, které se na iPhone používá už 15 let. Ale jen někde

Pokud používáte iPhone už delší dobu, nejspíš máte zažitý jednoduchý pohyb ve formě přejetí prstem dolů ze středu horní hrany displeje, což otevře Centrum oznámení. Právě toto gesto je přitom součástí iOS už od roku 2011, kdy Apple představil iOS 5 a s trochou nadsázky se tak dá říci, že jej má „vryto pod kůži“ snad každý dlouhodobější majitel iPhone. S příchodem iOS 27 se ale na podporovaných iPhonech mění. Má to však jeden podstatný háček – v Evropské unii se změna zatím neprojeví, protože je navázaná na Siri AI, která zde stále není dostupná. Toho jste si ostatně dost možná stejně jako my všimli poté, co jste si nainstalovali některou z bet.
Apple změnil v iOS 27 gesto konkrétně tak, že skrze něj už nevysunete ovládací centrum, ale aktivujete právě Siri AI. Kalifornský gigant jí totiž v systému vyhradil většinu horní části displeje, aby byla dostupná co nejrychleji, protože se má stát daleko důležitější součástí systému díky tomu, že bude konečně chytřejší. Centrum oznámení se tak kvůli tomu přesouvá do levého horního rohu obrazovky, odkud jej nyní otevřete přejetím prstu směrem dolů. Tomu odpovídá i nová animace příchozích oznámení, která se nově zobrazují právě z levé strany.
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Pro dlouholeté uživatele iPhonů jde o poměrně výraznou změnu. Dosavadní gesto přeci jen fungovalo bez větších úprav více než patnáct let a mnoho lidí jej používá zcela automaticky. Podle Applu je ale změna nutná právě kvůli Siri AI, kterou chce mít co nejrychleji dostupnou prakticky odkudkoliv v systému. Svým způsobem dobrou zprávou pro evropské uživatele je však to, že se jich tato novinka alespoň prozatím netýká. Siri AI totiž kvůli regulatorním překážkám a odlišným podmínkám v Evropské unii stále není dostupná, a tak zde gesto pro otevření Centra oznámení zůstává beze změny. Pokud tedy používáte iPhone v Česku nebo jiné zemi EU, můžete i v iOS 27 dál stahovat oznámení přejetím prstu ze středu horní části displeje stejně jako doposud.
Situace se ale může v budoucnu změnit. Jakmile Apple Siri AI zpřístupní i v Evropské unii, je velmi pravděpodobné, že se nového způsobu ovládání dočkají i zdejší uživatelé. A pokud se tak skutečně stane, bude si po patnácti letech budovat novou svalovou paměť prakticky každý majitel iPhonu. Pokud ale budou stát schopnosti Siri AI skutečně za to, o čemž se nás na WWDC snažil Apple ostatně přesvědčit opravdu intenzivně, pak si lidé na nové gesto zcela určitě rádi zvyknou. Osobně by mě však nepřekvapilo ani to, kdyby se po vydání systému zvedla vlna kritiky, která by přiměla Apple dodat do nastavení možnost nastavit si, jakým stylem se Centrum oznámení otevírá a tedy uživatelům de facto umožnit mírné odsunutí Siri na druhou kolej. Alespoň v minulosti totiž Apple podobné zásahy na popud uživatelů dělal relativně často.