Apple kvůli DMA odkládá Siri AI v EU pro iOS 27 a iPadOS 27!

Apple dnes představil Siri AI, zcela novou generaci Siri poháněnou technologií Apple Intelligence. Společnost však zároveň oznámila nepříjemnou zprávu pro uživatele v Evropské unii. Kvůli požadavkům vyplývajícím z Digital Markets Act (DMA) nebude možné Siri AI uvést v EU současně s vydáním systémů iOS 27 a iPadOS 27. Podle Applu totiž evropské regulační orgány během posledních měsíců odmítly všechna navržená řešení, která měla umožnit bezpečné fungování Siri AI vedle dalších virtuálních asistentů.
„Jsme hluboce zklamáni, že naši uživatelé v Evropské unii nebudou mít Siri AI na iPhonu a iPadu k dispozici ve chvíli, kdy letos představíme nové verze našich operačních systémů,“ uvedl Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro softwarové inženýrství. „Doufáme, že se nám Siri AI do EU nakonec podaří přinést, a budeme i nadále spolupracovat s evropskými regulátory na nalezení řešení. Jejich odmítání konstruktivní debaty o návrzích, které zachovávají soukromí a bezpečnost uživatelů, však znamená, že v tuto chvíli nemáme žádný termín, kdy by Siri AI mohla být na iOS a iPadOS v EU dostupná.“
Po vydání iOS 27 a iPadOS 27 tak uživatelé v Evropské unii nebudou mít přístup k Siri AI ani k jejím pokročilým funkcím. Chybět bude například nová samostatná aplikace pro návrat ke konverzacím, rozšířené možnosti Visual Intelligence, integrované nástroje pro práci s textem, režim Siri v aplikaci Fotoaparát na iOS a další funkce představené během konference WWDC26.
Uživatelé v EU však budou moci Siri AI využívat na zařízeních s macOS 27, visionOS 27 a watchOS 27. Vývojáři sídlící v Evropské unii zároveň nebudou moci nové funkce Siri AI na iOS a iPadOS testovat ani integrovat do svých aplikací.
Apple: Regulace ohrožuje soukromí uživatelů
Apple zdůrazňuje, že Siri AI byla od samého začátku navržena s maximálním důrazem na ochranu soukromí. Využívá kombinaci zpracování dat přímo na zařízení a technologii Private Cloud Compute, která rozšiřuje úroveň zabezpečení iPhonu také do cloudového prostředí.
Podle Applu však současný výklad DMA ze strany evropských regulátorů vyžaduje, aby jakýkoliv virtuální asistent získal přímý přístup k citlivým datům uživatelů a možnost ovládat další nainstalované aplikace bez dostatečných bezpečnostních opatření.
Evropská komise podle Applu požaduje, aby jakýkoliv systém umělé inteligence získal téměř neomezený přístup k zařízení uživatele a mohl na základě tohoto přístupu samostatně vykonávat různé akce bez průběžné kontroly ze strany uživatele. To by zahrnovalo například čtení a odesílání zpráv, provádění nákupů, přístup k souborům nebo vykonávání akcí napříč aplikacemi.
Apple upozorňuje, že bezpečnostní výzkumníci již opakovaně prokázali možnost zneužití AI systémů ke krádeži osobních údajů, včetně hesel a fotografií, nebo k nevratným změnám souborů a nastavení účtů bez souhlasu uživatele. S rostoucími schopnostmi umělé inteligence se navíc tato rizika podle společnosti dále zvyšují.
Apple navrhl řešení, Evropská komise ho odmítla
Právě kvůli těmto rizikům Apple navrhl vlastní řešení nazvané Trusted System Agent. Šlo o prostředníka, který by virtuálním asistentům umožnil bezpečně přistupovat ke stejným funkcím a možnostem jako Siri AI na zařízeních v EU.
Apple zároveň předložil plán, podle kterého by Siri AI byla v Evropské unii spuštěna okamžitě a nový bezpečnostní systém by byl postupně zaváděn během následujících 18 měsíců. Evropská komise však tento návrh odmítla. Podle Applu navíc neakceptovala ani žádné další alternativy, které společnost předložila.
Apple uvádí, že bude i nadále pracovat na tom, aby mohl nové funkce do Evropské unie přinést co nejbezpečnějším způsobem. Vzhledem k postupu evropských regulátorů a přetrvávajícím obavám o bezpečnost uživatelů však v tuto chvíli neexistuje žádný termín, kdy by Siri AI mohla být na iPhonech a iPadech v EU dostupná.
Ešteže máme EÚ ktorá chráni naše osobné data. CZ Siri v tomto kontexte zrejme už nebude predstavená nikdy.