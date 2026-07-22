iPhone 18 Pro dostane vůbec poprvé fotoaparát jako z profi foťáků. Co to bude znamenat v praxi?

Apple letos chystá u iPhonu 18 Pro jednu z nejzajímavějších fotografických novinek za poslední roky. Zatímco v minulosti se firma soustředila především na lepší senzory a výpočetní fotografii, tentokrát má sáhnout i do samotné optiky. Podle nejnovějších informací totiž dostanou iPhone 18 Pro a 18 Pro Max vůbec poprvé objektiv s proměnlivou clonou.
Pokud vám pojem proměnlivá clona nic neříká, nejde o žádnou softwarovou funkci. Jedná se o mechanický systém, který dokáže měnit velikost otvoru v objektivu. Do senzoru tak může podle potřeby dopadat více nebo méně světla. Dnes mají všechny iPhony pevnou clonu, takže Apple může výslednou fotografii ovlivňovat hlavně pomocí softwaru. S proměnlivou clonou ale získá mnohem větší kontrolu už při samotném pořízení snímku.
V praxi by to mělo přinést několik výhod. Při fotografování za šera bude možné clonu více otevřít a zachytit více světla, což povede k lepším snímkům s nižším šumem. Naopak za slunečného dne bude možné clonu přivřít, díky čemuž bude fotografie ostřejší napříč celou scénou a objektiv si lépe poradí i s velmi jasnými podmínkami. Velkým benefitem má být také přirozenější rozostření pozadí, které nebude tolik závislé na softwarovém režimu Portrét.
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Je ale potřeba dodat, že od této novinky nelze čekat zázraky na úrovni zrcadlovek nebo bezzrcadlovek. Senzor v iPhonu je stále výrazně menší než u klasických fotoaparátů, takže fyzika se obejít nedá. Přesto jde o krok správným směrem a právě kombinace kvalitnější optiky s výpočetní fotografií může posunout výsledky zase o kus dál. Ostatně právě na propojení hardwaru a softwaru Apple dlouhodobě staví svou fotografickou filozofii.
Zajímavé je, že o této technologii se spekuluje už od roku 2024. Teprve nyní se však začíná objevovat stále více informací z dodavatelského řetězce, podle kterých je proměnlivá clona skutečně připravena pro sériovou výrobu. Vypadá to tedy, že letošní iPhone 18 Pro bude prvním jablečným telefonem, který nabídne funkci, kterou známe hlavně z profesionálních fotoaparátů.
Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, právě fotoaparát bude jedním z hlavních důvodů, proč letos sáhnout po modelu Pro. Vedle proměnlivé clony se očekává také nový 2nm čip A20 Pro, menší Dynamic Island díky Face ID ukrytému pod displejem nebo větší baterie u modelu Pro Max. Zdá se tak, že letošní generace bude jednou z nejzajímavějších za poslední roky.
Clona u takto malého snímače moc nenadělá. Výhodou může být to, že při dobrém světle objektiv nepojede na plnou díru a lehké přičlenění pomůže lepší kresbě. Zajímavější by bylo, kdyby rovnou místo fotomodelku Apple použil bajonet a každý uzivatel by si dle svých preferencí či aktuálních potřeb osadil konkrétní objektiv/fotomodul. GoPro krachuje, Apple by ho měl celkem levně a mohl by použit jejich technologii právě pro iPhone Pro.