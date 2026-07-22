LEGO oficiálně představilo první Akta X set. Nestojí málo, dostat k němu ale můžete parádní dárek zdarma

Když před pár týdny unikly na internet první fotografie připravovaného LEGO setu podle kultovního seriálu Akta X, spousta fanoušků tomu ještě nechtěla věřit. Teď už ale není pochyb. LEGO stavebnici oficiálně představilo a je přesně tak povedená, jak naznačovaly dřívější úniky. Pokud jste vyrůstali v 90. letech a s napětím sledovali případy Foxe Muldera a Dany Scullyové, dost možná jde o jeden z nejzajímavějších LEGO setů letošního roku.
Novinka nese označení LEGO Ideas The X-Files (21369) a nevznikla náhodou. Původně ji navrhl jeden z fanoušků v programu LEGO Ideas, kde následně zvítězila v soutěži ’90s Nostalgia Challenge. Právě díky hlasům komunity se nyní mění ve skutečný produkt.
Hlavní část stavebnice tvoří detailně zpracovaná kancelář Foxe Muldera, která ukrývá množství odkazů na seriál. Nechybí legendární plakát „I Want to Believe“, pracovní stůl ani další drobnosti, které fanoušci okamžitě poznají. Aby bylo možné si interiér lépe prohlédnout, lze část s pracovním stolem jednoduše odejmout. LEGO ale nezůstalo jen u kanceláře. Druhou část modelu tvoří ikonická lesní scéna s přilétajícím UFO, které lze pomocí průhledné tyče vystavit tak, aby se vznášelo nad korunami stromů. Obě části je možné vystavit společně nebo samostatně, takže si každý může model přizpůsobit podle vlastních představ. Velkou pozornost si zaslouží i minifigurky. V balení jich fanoušci najdou hned osm – Foxe Muldera, Danu Scullyovou, Waltera Skinnera, pana X, Alexe Kryceka, Carla Busche, Flukemana a také legendárního šedého mimozemšťana. Nechybí dokonce ani figurka žáby a včely, které připomínají některé z nejslavnějších epizod seriálu.
Celá stavebnice se skládá z 1 478 dílků a výsledný model měří přes 30 cm na výšku, 23 cm na šířku i do hloubky. Jak už bývá u řady LEGO Ideas zvykem, cílí především na dospělé fanoušky a sběratele, kteří si chtějí postavit výrazný výstavní model.
Dobrou zprávou je, že na stavebnici nebudeme čekat dlouho. Členové programu LEGO Insiders si ji budou moci objednat už 1. srpna, zatímco běžný prodej odstartuje 4. srpna. Cena setu je nastavena na 4899 Kč, čímž se řadí spíše k těm dražším. Na druhou stranu, půjde o docela velký kousek plný pěkných detailů, takže je zde vyšší cenovka do jisté míry opodstatnitelná.
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Skvělý dárek zdarma pro nejrychlejší
A právě první srpnové dny přinesou ještě jeden důvod, proč s nákupem neotálet. Každý, kdo si set objedná od 1. do 10. srpna, případně do vyčerpání zásob, získá zcela zdarma exkluzivní bonusový model LEGO Ideas The X-Files: Laboratoř Scullyové (40896), který se samostatně prodávat vůbec nebude.
Tento menší set obsahuje 221 dílků a představuje věrnou repliku učební laboratoře Národní akademie FBI, kde Dana Scullyová působila. Součástí je speciální minifigurka Scullyové v laboratorním plášti a operačním oděvu s oboustrannou hlavou, díky které ji lze vystavit s ochrannými brýlemi i bez nich. Nechybí vyšetřovací stůl, laboratorní vybavení, vozík, skříňky ani další autentické detaily, které z bonusového modelu dělají perfektní doplněk k hlavní stavebnici.
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Upřímně musím říct, že LEGO se tentokrát opravdu vytáhlo. Po Star Treku, který se letos rovněž rozšiřuje o nový set, přichází další legendární televizní licence z 90. let a je vidět, že společnost začíná stále více sázet na nostalgii dospělých fanoušků. A pokud bude o Akta X podobný zájem jako o jiné licencované LEGO Ideas stavebnice, vůbec bych se nedivil, kdyby se v budoucnu dočkaly zpracování i další kultovní seriály této éry.