Za iPhone budete platit jako za Netflix! Apple už za pár dní světu oznámí zásadní novinku

Zdá se, že Apple chce výrazně změnit způsob, jakým se zákazníci dokáží dostat k jeho zařízením. Podle nejnovějších informací, se kterými přišel teprve před pár minutami spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, totiž už příští týden spustí zcela nový program s názvem Apple Upgrade, který umožní pronájem iPhonů, iPadů, Maců i Apple Watch za měsíční poplatek. Novinka má fungovat podobně jako předplatné a nabídnout uživatelům mnohem větší flexibilitu než současné možnosti financování. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Apple ze svých produktů udělá obdobu Netflixu, u kterého též za měsíční předplatné dostanete přístup k produktům, byť digitálním.
Apple má na projektu spolupracovat se společností Klarna, která zajistí financování i základní ověření bonity zákazníků prostřednictvím tzv. soft credit checku. Samotný program bude fungovat podobně jako leasing automobilu. Zařízení si pronajmete na předem stanovenou dobu, během ní můžete přejít na novější model, zařízení předčasně odkoupit nebo jej po skončení pronájmu jednoduše vrátit. V některých případech si však Apple může účtovat dodatečné poplatky. Délka pronájmu se bude lišit podle typu zařízení. U iPhonů a Apple Watch se počítá s 24měsíčním obdobím, zatímco Macy bude možné pronajmout na 36 měsíců. Program se přitom nebude vztahovat na všechny produkty. Podle dostupných informací z něj mají být vyřazeny například Apple Watch SE, základní iPad, iPhone 16 nebo MacBook Neo.
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Poměrně zásadní změnou je také to, že Apple Upgrade nebude automaticky zahrnovat pojištění AppleCare+, které je dnes součástí stávajícího iPhone Upgrade Programu. Právě kvůli příchodu nové služby má Apple podle Bloombergu ukončit přijímání nových zákazníků do dosavadního programu a postupně jej nahradit novým řešením. Hlavním lákadlem pak samozřejmě mají být nižší měsíční splátky. Apple chce nový program prezentovat jako dostupnější alternativu ke klasickému financování, která uživatelům usnadní pravidelnou obměnu zařízení. Pokud si totiž zvyknete měnit iPhone nebo Mac každé dva až tři roky, může být právě tento model výrazně pohodlnější než jednorázový nákup.
Podle současných informací by měl Apple službu spustit už 28. července, zatím však pouze ve Spojených státech. Není navíc jasné, zda a kdy se dostane i na další trhy. Pokud se ale nový model financování osvědčí, dá se očekávat, že se jej Apple v budoucnu pokusí rozšířit i do dalších zemí. Pro zákazníky, kteří pravidelně kupují nové produkty Applu, by totiž mohl představovat jednu z největších změn v jejich pořizování za poslední roky.