Netflix láká na naprosto šokující zážitek. Má to ale zásadní háček

Herní divize streamovacího giganta Netflix nepolevuje v nastoleném tempu a do své neustále se rozrůstající mobilní knihovny přidává další velmi zajímavý titul. Novinka s názvem Unhinged slibuje netradiční a pořádně napínavý zážitek, který se od běžné oddechové produkce značně liší. Pro tuzemské předplatitele má ale toto překvapivé vydání jeden poměrně zásadní a nepříjemný háček. Na našem trhu si hru v současnosti zkrátka nezahrajete.
Z pohledu žánru se Unhinged profiluje jako temný psychologický thriller s velmi hutnou atmosférou. Hráč se ocitá v roli ústřední postavy, která se po sérii děsivých a nevysvětlitelných událostí probouzí v uzavřeném neznámém komplexu. Cílem je pochopitelně přežít a uniknout, ale cesta na svobodu je lemována složitými morálními rozhodnutími, řešením logických hádanek a neustálým pocitem, že vás někdo sleduje. Příběh se dynamicky větví na základě vašich voleb a každé zaváhání může mít fatální následky.
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Tomuto napjatému zasazení plně odpovídá i vizuální zpracování. Vývojáři vsadili na vysoce stylizovanou grafiku, která kombinuje realistické textury prostředí s téměř komiksovým stínováním postav. Výsledek působí neuvěřitelně filmově a skvěle zapadá do celkové strategie Netflixu nabízet interaktivní tituly, které by se klidně mohly stát předlohou pro napínavý seriál. Ponurá barevná paleta a detailní práce se světlem a stíny navíc ždímají z moderních displejů jablečných telefonů naprosté maximum.
Ovládání je od samotného základu navrženo pro dotykové obrazovky a nevyžaduje žádné složité připojování herních ovladačů. Průchod hrou probíhá skrze intuitivní gesta, ať už jde o pečlivé prozkoumávání detailních lokací pomocí tahů prstem, nebo interakci s nalezenými předměty skrze jednoduché klepnutí. Krizové a akčnější pasáže pak spoléhají na přesně načasované swipování po displeji. Tento systém udržuje hráče v neustálém napětí a vtahuje ho do děje bez toho, aniž by se musel frustrovaně prát se složitým virtuálním joystickem.
Zní to jako naprosto ideální titul na dlouhé večery, ale pro české uživatele tu leží jedna nepřekonatelná bariéra. Přestože Netflix většinu svých herních počinů uvolňuje automaticky a globálně pro všechny v rámci běžného předplatného, Unhinged aktuálně podléhá přísnému regionálnímu zámku. V České republice a na mnoha dalších trzích v rámci Evropské unie tento titul v domovské aplikaci jednoduše nenajdete. Důvodem může být opatrná testovací fáze jen pro vybrané anglicky mluvící trhy, zdržení kvůli evropským regulacím nebo čekání na širší jazykovou lokalizaci. Nezbývá tak než doufat, že se jedná pouze o dočasné zdržení a tento slibný thriller se výhledově podívá i na naše obrazovky.