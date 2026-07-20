Apple AirTag vs. levné lokátory z Actionu, Lidlu a dalších obchodů: Tohle je důvod, proč stojí jedny 790 Kč a druhé sotva stovku

Nevím, jestli jste si toho všimli také, ale v posledních měsících se s Bluetooth lokátory podporujícími Apple Najít doslova roztrhl pytel. A nemusíte kvůli nim chodit ani do obchodů s elektronikou. Narazit na ně můžete třeba v Actionu, Lidlu, Pepca nebo dalších řetězcích, kde se jejich cena často pohybuje jen lehce nad hranicí 100 korun. Přiznám se, že mě pokaždé trochu zaskočí, když je na regálu vidím. V hlavě mi totiž automaticky naskočí AirTag, který Apple prodává za 790 korun. Člověka tak logicky napadne, jestli Apple svůj lokátor zbytečně nepřeceňuje, nebo kde se vlastně bere rozdíl téměř sedmi stovek. Odpověď je přitom jednodušší, než se může zdát.
Síť Apple Najít funguje úplně stejně
Začněme tím nejdůležitějším. Pokud levný lokátor nese oficiální podporu Apple Najít (Find My), není to žádná napodobenina ani zařízení využívající vlastní aplikaci výrobce. Přidáte jej totiž přímo do aplikace Najít na iPhonu a funguje v úplně stejné síti jako AirTag. To jinými slovy znamená, že jakmile se kolem něj objeví jakýkoliv iPhone, iPad nebo Mac zapojený do sítě Find My, jeho poloha se anonymně aktualizuje a vy ji uvidíte na mapě. Přesně stejně jako u originálního AirTagu. Právě to je důvod, proč jsou tyto levné lokátory vlastně překvapivě dobré. Základní funkci totiž zvládají prakticky stejně a třeba pro sledování auta či obecně větších věcí poslouží dobře.
Právě ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že síť Apple Najít funguje prakticky stejně, začnou levné lokátory dávat velký smysl. Pokud totiž potřebujete označit kufr, batoh, brašnu s fotoaparátem nebo třeba klíče od chaty, je investice kolem stovky vlastně velmi zajímavá. Za cenu jednoho AirTagu ve výsledku bez problémů pořídíte pět nebo šest těchto alternativ.
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AirTag má ale jedno velké eso v rukávu
A kde je tedy ten hlavní rozdíl, která tyto levné kousky odděluje od originálu? Projeví se ve chvíli, kdy jste od ztracené věci už jen pár metrů. AirTag totiž obsahuje ultraširokopásmový čip U1 (u novějších zařízení pak Apple využívá jeho nástupce U2), díky kterému podporuje funkci Přesné hledání. Pokud máte kompatibilní iPhone, zobrazí se vám šipka, vzdálenost a telefon vás doslova navede ke ztraceným klíčům nebo peněžence. Když tedy AirTag zapadne mezi polštáře na gauči nebo někam pod sedačku v autě, je to funkce k nezaplacení. A právě tady levné alternativy končí. U nich si můžete maximálně nechat přehrát zvuk a hledat podle pípání, což sice funguje, ale není to zdaleka tak pohodlné.
Kde bych čekal kompromisy?
Osobně bych se tedy nebál ani tak samotného fungování, protože to z velké části garantuje právě certifikace Apple Find My, jako spíš technických problémů na úrovni hardware. Jinými slovy, očekával bych maximálně rozdíly ve zpracování, kdy levné lokátory mohou teoreticky dříve vypovědět službu kvůli horším dílům, bateriím a tak podobně. Apple si u AirTagu dává tradičně záležet na kvalitě použitých materiálů, elektroniky nebo třeba spotřebě energie. U lokátoru za stovku se ale samozřejmě může stát, že výrobce použije levnější reproduktor, méně kvalitní baterii nebo elektroniku s kratší životností. To sice většina lidí při běžném používání pravděpodobně ani nepozná, nicméně v krajním případě může právě toto šetření teoreticky zapříčinit rychlejší „smrt“ lokátoru.
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Ne vždy se vyplatí kupovat originál
AirTag je bez debat nejlepší volbou, pokud chcete maximum funkcí a hlavně Přesné hledání. Pokud ale víte, že vám jde hlavně o možnost najít ztracený batoh, kufr nebo klíče přes síť Apple Najít, levné alternativy z Actionu, Lidlu a dalších obchodů dávají překvapivě velký smysl. Za zlomek ceny totiž nabídnou to nejdůležitější – plnohodnotné fungování v síti Apple Najít. Jen je potřeba smířit se s tím, že když budete klíče hledat někde mezi polštáři na gauči, iPhone vás k nim už navigovat nebude.