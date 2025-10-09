Find My dovedlo policii k rozkrytí obřího gangu zlodějů iPhonů

Policie v Londýně dopadla rozsáhlou mezinárodní skupinu, která podle vyšetřovatelů vyvážela tisíce ukradených mobilních telefonů do Číny. Začátek pátrání přitom vyústil z jednoho sledovaného iPhonu přes službu Find My. Vyšetřování, o němž informuje BBC, vedlo k zadržením 18 podezřelých a zajištění více než 2 tisíc odcizených přístrojů. Policie odhaduje, že gang mohl za poslední rok vyvézt až 40 tisíc telefonů. Případ odstartoval poté, co si okradený sledováním přes Find My nalezl místo, kam byl odcizený iPhone odvezen. Zařízení bylo nalezeno v přepravní krabici v jednom skladu v blízkosti letiště Heathrow. A v té samé policisté nalezli dalších 894 mobilních telefonů. Následné prověřování vedlo k odhalení dalších zásilek na stejné adresy, sběru důkazů včetně DNA z obalů a identifikaci hlavních aktérů.
Metropolitan Police uvedla, že akce zahrnovala razie na 28 adresách. Vyšetřovatelé považují tuto operaci za největší svého druhu v historii Spojeného království v boji proti krádežím mobilních telefonů. Podle policie může skupina odpovídat až za polovinu telefonních krádeží, které se odehrály v Londýně. Vyšetřovatelé vysvětlují, že krádeže se staly vysoce výnosným byznysem. Zlodějům, kteří telefony kradou přímo na ulici, byla nabízena částka až 300 liber za kus. V čínském zprostředkovatelském trhu se stejné přístroje prodávají za ceny do 4 tisíce liber. Tamní kupci považují za atraktivní pro funkčnost bez místních omezení či z důvodu obchodních příležitostí spojených s obcházením cenzury.
Fotogalerie
Také iPhony byly cílem kvůli své exportní hodnotě. Zůstává však záhadou, jak skupina překonávala bezpečnostní mechanismy Applu, jako je Activation Lock a další ochranné prvky, ačkoli policie nějaké tipy má. Policisté vyzývají veřejnost k opatrnosti při manipulaci s mobilními telefony na veřejnosti a připomínají dostupné ochranné nástroje. Od zabezpečení účtu a zapnutí funkcí typu Find My až po základní bezpečnostní návyky.