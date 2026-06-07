Tyto skvělé iOS aplikace skoro nikdo nezná, přesto však rozhodně stojí za vyzkoušení!

Choicee
Choicee je praktická aplikace pro rychlé rozhodování pomocí náhodného výběru. Nabízí hod mincí, ruletu, generátor náhodných čísel, otočnou šipku, kouzelnou Magic Ball i funkci Tap Picker, která náhodně vybere jednoho účastníka ze skupiny. Hodí se při výběru restaurace, her, aktivit nebo jakékoliv jiné volby, když se nemůžete rozhodnout. Potěší jednoduchým ovládáním, plynulými animacemi a možností přizpůsobit si vzhled pomocí vlastních motivů.
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Burnie: Smart UV Protection
Burnie je chytrý pomocník pro ochranu před sluncem, který vám pomůže sledovat, kdy je potřeba znovu nanést opalovací krém. Na základě vašeho typu pokožky, zvoleného SPF a aktuálního UV indexu v místě, kde se nacházíte, vypočítá dobu účinné ochrany a včas vás upozorní na nutnost další aplikace. Nabízí také živé sledování UV záření, hodinovou předpověď, personalizovaná doporučení a přehledný panel s důležitými informacemi o počasí. Díky jednoduchému rozhraní a automatickým připomínkám pomáhá Burnie snížit riziko spálení pokožky a podporuje bezpečnější pobyt na slunci.
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PDF Scanner & Editor: SnapPDF
SnapPDF je všestranný nástroj pro práci s PDF dokumenty, který promění váš iPhone nebo iPad v přenosnou kancelář. Umožňuje skenovat dokumenty s automatickým rozpoznáním okrajů, převádět fotografie do PDF, slučovat a rozdělovat soubory nebo měnit pořadí jednotlivých stránek. Nechybí ani možnost přidávání podpisů, vodoznaků, poznámek či číslování stránek. Praktická je také komprese PDF souborů pro snadnější sdílení e-mailem a podpora zabezpečení pomocí hesla a šifrování AES-256. Veškeré zpracování probíhá přímo v zařízení, bez nutnosti nahrávání dokumentů na externí servery, což zvyšuje ochranu soukromí i citlivých dat.
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Kim: Personal Health Assistant
Kim je osobní wellness deník a chytrý asistent, který pomáhá sledovat zdraví, kondici a každodenní návyky na jednom místě. Umožňuje zapisovat jídlo, spánek, náladu, cvičení, doplňky stravy nebo regeneraci pomocí textu, hlasu i fotografií. Díky propojení s Apple Health dokáže analyzovat vybraná zdravotní data z Apple Watch a dalších kompatibilních zařízení a hledat souvislosti mezi vašimi návyky a celkovou pohodou. Nabízí přehledné statistiky, personalizované postřehy i možnost sledovat dlouhodobé změny životního stylu. Důraz je kladen také na soukromí – uživatel rozhoduje o tom, jaká data bude aplikace využívat a sdílet.