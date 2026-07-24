WhatsApp na iPhonu mění vzhled chatů. Připomíná teď ještě více iMessage

Pokud máte pocit, že vám po poslední aktualizaci WhatsAppu připadá něco jinak, nejspíš se nemýlíte. Meta totiž začala mezi uživatele iPhonů postupně uvolňovat přepracovaný vzhled chatovacích bublin, které nyní působí moderněji a zároveň se ještě více přibližují designovému stylu iMessage. Změna sice není nijak zásadní, každodenní používání aplikace ale příjemně oživí. Bohužel, v redakci nám zatím aktualizace, která novinku přináší, na žádném z dostupných iPhone nevyskočila. Přesto uživatelé po celém světě hlásí, že se jim chaty postupně mění.
Největší novinkou jsou právě samotné bubliny zpráv. Ty mají nově kulatější tvary a jemnější křivky, díky čemuž působí čistším a elegantnějším dojmem. Proměnou prošlo také zobrazování sdílených fotografií a videí, která už nejsou obklopena výrazným rámečkem. Výsledkem je modernější vzhled, který nechává více vyniknout samotnému obsahu.
Nejde přitom o první designovou změnu, kterou WhatsApp v poslední době na iPhonu přinesl. Už minulý měsíc aplikace dostala několik vizuálních úprav inspirovaných designovým jazykem Liquid Glass, se kterým Apple přišel v iOS 26. Nové bubliny na tyto změny navazují a celý vzhled aplikace tak působí ještě více jako přirozená součást systému.
Aktualizace se uvolňuje postupně, takže pokud ji ve svém WhatsAppu zatím nevidíte, není důvod k panice. Meta tradičně nasazuje podobné novinky po vlnách a může trvat několik dní, než se dostanou ke všem uživatelům. Pokud ale používáte WhatsApp na iPhonu pravidelně, nové prostředí vás pravděpodobně čeká už velmi brzy.