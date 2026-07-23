WhatsApp konečně propojuje Apple Music se Statusy. Sdílení oblíbených skladeb bude mnohem jednodušší

Pokud patříte mezi předplatitele Apple Music a zároveň ke komunikaci používáte WhatsApp, máme pro vás dobrou zprávu. Meta totiž oznámila novou funkci, díky které bude možné sdílet právě přehrávané skladby z Apple Music přímo do WhatsApp Statusů. Ačkoliv jde na první pohled o drobnost, pro řadu uživatelů může znamenat výrazně pohodlnější způsob, jak dát přátelům vědět, co zrovna poslouchají.
Novinka funguje velmi jednoduše tak, že si přímo z Apple Music vyberete skladbu, kterou chcete sdílet, a během několika klepnutí ji odešlete do svého WhatsApp Statusu. Vaši přátelé pak uvidí nejen název skladby a interpreta, ale i atraktivní grafické zpracování, díky kterému bude příspěvek působit mnohem lépe než obyčejný odkaz. Podobným způsobem lze sdílet hudbu také ze Spotify, nyní se však stejného pohodlí dočkali i uživatelé hudební služby Applu.
Je sice pravda, že nejde o funkci, která by změnila způsob používání WhatsAppu, rozhodně ale potěší všechny, kteří rádi objevují novou hudbu nebo se o své oblíbené skladby dělí s okolím. V době, kdy jsou krátké příspěvky a Stories či Statusy jedním z hlavních způsobů komunikace na sociálních sítích, dává podobná integrace velký smysl.
Společně s podporou Apple Music přidal WhatsApp i několik dalších novinek. Uživatelé iPadů si nově mohou založit účet přímo na tabletu bez nutnosti využít iPhone, zatímco CarPlay a Android Auto získávají lepší podporu telefonních hovorů včetně historie volání a oblíbených kontaktů. Hlavní pozornost si ale podle nás zaslouží právě propojení s Apple Music, které bylo dlouho očekávanou funkcí a konečně dorazilo mezi uživatele.