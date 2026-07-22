WhatsApp dostává obrovský upgrade pro CarPlay. V autě konečně zvládne téměř vše, co jste chtěli

Pokud používáte v autě Apple CarPlay a zároveň komunikujete přes WhatsApp, máme pro vás skvělou zprávu. Meta totiž oznámila velkou aktualizaci své aplikace, která výrazně rozšiřuje možnosti jejího používání za volantem. Zatímco doposud bylo vše postavené hlavně na Siri a hlasovém diktování, nová verze přináší plnohodnotné rozhraní přímo pro CarPlay.
Největší změnou je zcela přepracovaná aplikace pro CarPlay. Po jejím spuštění se nově zobrazí přehled posledních konverzací, historie hovorů i oblíbené kontakty. Díky tomu už není nutné všechno řešit pouze hlasem, ale k nejčastěji používaným funkcím se dostanete mnohem rychleji přímo z displeje infotainmentu. Samozřejmě stále nechybí možnost diktovat nové zprávy nebo uskutečňovat hovory kompletně bez použití rukou.
Pro uživatele CarPlay jde o jednu z největších změn od chvíle, kdy WhatsApp do systému Applu vůbec dorazil. Dosud totiž aplikace nabízela jen velmi omezenou integraci založenou především na Siri. Nové řešení se naopak mnohem více podobá aplikaci Zprávy od Applu a ovládání je díky tomu výrazně pohodlnější.
Meta ale nezapomněla ani na další platformy. Na počítačích nově půjde otevírat PDF dokumenty přímo ve WhatsAppu bez jejich stahování. Funkce vznikla ve spolupráci se společností Adobe a umožní dokumenty rovnou zvýrazňovat nebo doplňovat jednoduchými poznámkami. Další novinkou je možnost registrace WhatsAppu na iPadu pouze pomocí telefonního čísla, takže odpadá nutnost nejprve propojit zařízení přes iPhone.
Nové funkce začne WhatsApp uvolňovat postupně během následujících týdnů. Pokud tedy ve svém autě používáte CarPlay, rozhodně se vyplatí zkontrolovat dostupnost nejnovější aktualizace. Tentokrát totiž nejde jen o kosmetické úpravy, ale o jedno z největších vylepšení používání WhatsAppu v autě za poslední roky.