Nejen letos. Apple zřejmě zdraží iPhony i příští rok

Pokud jste doufali, že letošní zdražení produktů Applu bylo (či bude v případě podzimních iPhonů a Apple Watch) jen jednorázovou záležitostí, nejnovější informace vás zřejmě nepotěší. Podle nového reportu totiž plánuje největší smluvní výrobce čipů na světě, společnost TSMC, od roku 2027 výrazně zvýšit ceny své výroby. A protože právě ona vyrábí všechny čipy řad A a M pro Apple, je velmi pravděpodobné, že se vyšší náklady dříve či později promítnou i do cen budoucích iPhonů, iPadů či Maců.
Podle informací serveru Nikkei Asia se mají ceny výroby čipů zvýšit o 5 až 10 %, přičemž zdražování se má týkat nejen starších výrobních procesů, ale i těch nejmodernějších, které Apple využívá pro své nejvýkonnější procesory. Zákazníci, kteří si navíc objednají větší objemy výroby nad původní plán, si mají připlatit dalších 10 až 15 %. Je proto jasné, že se Applu vyšší náklady nevyhnou.
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Za zdražením stojí především rostoucí ceny materiálů, stále dražší výrobní technologie a také výstavba nových továren mimo Tchaj-wan. TSMC přitom nemá na trhu prakticky žádnou skutečně srovnatelnou konkurenci, pokud jde o výrobu nejpokročilejších čipů. Apple tak bude mít jen velmi omezené možnosti, jak vyšší náklady kompenzovat. Situace je o to zajímavější, že Apple letos už jednou ceny svých produktů zvýšil kvůli dramatickému růstu cen paměťových čipů a úložišť. Zdražení se dotklo Maců, iPadů i dalších produktů a firma tehdy připustila, že růst cen komponent už nebylo možné dál absorbovat. Pokud nyní podraží i samotná výroba procesorů, může Apple stát před podobným rozhodnutím znovu.
První zařízení, kterých by se nové ceny mohly dotknout, budou pravděpodobně produkty představené v roce 2027. Právě tehdy mají do výroby zamířit nové generace čipů A a M vyráběné nejmodernějšími procesy TSMC. Spekuluje se mimo jiné o jubilejním iPhonu k 20. výročí této produktové řady, který má přinést zcela nový design i řadu technologických novinek.
Samozřejmě zatím není jisté, že Apple veškeré vyšší náklady přenese přímo na zákazníky. Firma se část zdražení může pokusit absorbovat sama nebo hledat úspory jinde. Historie ale ukazuje, že pokud výrobní náklady rostou dlouhodobě a výrazně, dříve či později se to na cenách finálních produktů zpravidla projeví. Pokud tedy plánujete nákup nového iPhonu až v příštím roce, je dost možné, že si za něj oproti letošku opět připlatíte.