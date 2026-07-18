Apple v Japonsku zdražil iPhone. Stejný scénář brzy čeká i zbytek světa

Mělo se za to, že pokud Apple letos přistoupí ke zdražení iPhonů, stane se tak až s příchodem nové generace. Realita je ale jiná. Společnost nyní skokově zvýšila ceny prakticky celé nabídky iPhonů v Japonsku, a to včetně současných modelů, které jsou na trhu už několik měsíců. Pro mnoho zákazníků jde o nepříjemné překvapení a zároveň možný náznak toho, co může během následujících měsíců potkat i další trhy.
V Japonsku zdražil téměř každý iPhone
Apple upravil ceny všech aktuálně prodávaných modelů. Základní iPhone 16 se zdražil o 10 000 jenů, iPhone 17 o 13 000 jenů, modely iPhone 17 Pro o 15 000 jenů a iPhone Air o 18 000 jenů. Největší nárůst zaznamenal iPhone 17 Pro Max s 2TB úložištěm, jehož cena vyskočila o 25 000 jenů na 354 800 jenů.
Výrazně zdražil také iPhone 17e, který nově překonal psychologickou hranici 100 000 jenů. Jeho základní varianta nyní stojí 107 800 jenů.
Důvod? Slabý jen, ale nejen ten
Apple ceny ve Spojených státech neměnil, takže hlavním důvodem japonského zdražení je podle analytiků především dlouhodobě slabý kurz japonského jenu vůči americkému dolaru.
Jenže tím příběh nekončí. Výrobci elektroniky zároveň čelí rostoucím výrobním nákladům. Ceny paměťových čipů začaly v druhé polovině roku 2025 prudce růst, mimo jiné kvůli obrovské poptávce po AI serverech a datových centrech. Dražší jsou také další komponenty, doprava i výroba.
Právě proto se stále častěji objevují spekulace, že současné ceny iPhonů nemusí vydržet dlouho ani na dalších trzích.
Zdražení přijde zřejmě i ve zbytku světa
Dosud se předpokládalo, že pokud Apple letos ceny zvýší, udělá to až s podzimním představením nové řady iPhone 18. Skokové zdražení stávajících modelů v Japonsku ale ukazuje, že Apple je ochoten reagovat na ekonomickou situaci i u již prodávaných zařízení.
Evropa sice není ve stejné měnové situaci jako Japonsko, ale podobný tlak na výrobní náklady platí i zde. Pokud budou ceny komponentů dále růst nebo se zhorší vývoj měnových kurzů, nelze vyloučit, že Apple během následujících měsíců upraví ceny i na dalších trzích.
iPhony mohou být ještě dražší
Zajímavé je, že podle japonských médií se do současného zdražení pravděpodobně ještě plně nepromítly rostoucí ceny paměťových čipů. Pokud se tento trend potvrdí, může Apple při uvedení nové generace iPhonů přistoupit k dalšímu navýšení cen.
Japonské zdražení tak nemusí být ojedinělou událostí, ale spíše prvním signálem, že éra každoročních cenových stagnací končí. Pokud se ekonomické podmínky nezlepší, mohou se zákazníci po celém světě připravit na to, že iPhony budou v příštích měsících opět o něco dražší.