Jak se naučit anglicky jen díky iPhone

Pokud si myslíte, že umíte anglicky, protože jste zvládli nějaké ty zkoušky ve škole, tak po prvním dni v USA budete chápat, že jste se jednak učili britskou angličtinu, kterou kromě jednoho ostrova u Evropy nemluví nikdo na světě. Také narazíte na problém, že řešíte v praxi zcela jiné věci než v učebnicích. Samozřejmě vás nenaučí cizí jazyk nic tak, jako když žijete v zemi, ve které se jím mluví, ale existuje jeden způsob, jak si takové prostředí alespoň částečně vytvořit.
První, co udělejte, je, že přepnete váš iPhone do angličtiny. Samozřejmě většinu věcí asi zná opravdu každý, ale jakmile začnete řešit například v aplikaci Počasí některé méně běžné údaje, nastavovat soukromí, pracovat se Zdravím nebo hledat něco hluboko v Nastavení, najednou zjistíte, že existuje spousta slov, která jste nikdy nepotřebovali znát. Přitom právě taková slovíčka budete v reálném životě používat mnohem častěji než výrazy, které jste se učili nazpaměť kvůli testu ve škole.
To samé udělejte s počítačem, televizí, aplikacemi a ideálně také se službami, které každý den používáte. Začněte sledovat filmy a seriály v angličtině s anglickými titulky, číst anglické weby a poslouchat podcasty. Nejde o to rozumět každému slovu. Důležité je dostat angličtinu do běžného života tak, aby pro vás přestala být předmětem, který se učíte, a stala se nástrojem, který používáte.
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Jenže pořád zůstává jeden zásadní problém. Můžete číst stovky článků, sledovat tisíce hodin seriálů a poslouchat podcasty každý den, ale pokud nezačnete mluvit, v reálné konverzaci se stejně zaseknete. A právě tady mi začal dávat obrovský smysl ChatGPT.
Místo klasického učení jsem si jednoduše začal s ChatGPT povídat anglicky. Ne psát, ale skutečně mluvit. Řekl jsem mu, že se chci zlepšit v angličtině, že žiju v New Yorku a potřebuji procvičovat situace, které tam skutečně řeším. Zároveň jsem chtěl, aby mě během konverzace opravoval, když udělám chybu, a vysvětlil mi, jak by stejnou větu řekl rodilý mluvčí.
A tady přichází něco, co podle mě žádná klasická učebnice nedokáže nabídnout. S ChatGPT si totiž můžete vytvořit přesně takovou situaci, jakou potřebujete. Chcete si pronajmout byt v New Yorku? ChatGPT bude realitní makléř a vy s ním absolvujete prohlídku bytu. Budete se ptát na nájem, kauci, poplatky za služby, internet, elektřinu, délku nájemní smlouvy nebo podmínky jejího ukončení.
Máte dítě? Můžete si nacvičit rozhovor ve školce, u pediatra nebo s trenérem plavání. ChatGPT se vás bude ptát na věk dítěte, jeho zdravotní stav, předchozí zkušenosti nebo na to, v jaké dny a hodiny chcete docházet. Vy odpovídáte stejně, jako byste odpovídali skutečnému člověku.
Další den můžete řešit návštěvu lékaře. Potom reklamaci zboží, objednání jídla v restauraci, založení bankovního účtu, telefonát poskytovateli internetu nebo třeba rozhovor s policistou po dopravní nehodě. Fantazii se meze nekladou a hlavní výhodou je, že procvičujete přesně tu angličtinu, kterou budete potřebovat.
Já jsem například ChatGPT řekl, že chci každý den mluvit o jiném tématu spojeném se životem v USA. Jeden den jsme řešili pronájem bytu, další den plavání mého syna a následovat mohou návštěvy lékaře, školka, restaurace, nakupování, cestování nebo vyřizování běžných služeb. Nejlepší na tom je, že se nemusíte stydět.Když mluvíte s člověkem, často se snažíte odpovědět co nejrychleji, bojíte se udělat chybu nebo začnete používat jednodušší věty jen proto, abyste se neztrapnili. U ChatGPT je to úplně jedno. Můžete jednu větu říct třikrát, nechat si vysvětlit chybu, požádat o přirozenější formulaci a potom celou situaci zopakovat.
Dokonce si můžete nastavit vlastní pravidla. Já například chci, aby se mnou ChatGPT vedl normální konverzaci, ale zároveň mě upozornil na důležité chyby. Nechci, aby mě zastavoval po každém špatně použitém členu nebo drobnosti, protože by konverzace ztratila tempo. Chci především mluvit a postupně odstraňovat chyby, které dělám opakovaně.
Další obrovská výhoda je, že máte nonstop k dispozici rodilého mluvčího, se kterým můžete konverzovat kdykoli a kdekoli. Jdete na procházku se psem, stačí si nasadit AirPods a začít konverzaci. Jste sám v autě a někam hodinu jedete, opět můžetek konverzovat. Zkrátka kdykoli kdy máte čas a nechcete poslouchat hudbu nebo nějaký podcast, můžete si užít konverzaci v angličtině nebo jakémkoli dalším jazyku, který se chcete naučit.
A právě v tom podle mě spočívá největší výhoda AI při učení jazyků. ChatGPT se přizpůsobí vám, nikoli vy jemu. Pokud jste začátečník, bude používat jednoduché věty a mluvit pomaleji. Pokud anglicky umíte, může s vámi vést běžnou konverzaci a upozorňovat pouze na chyby, které vás prozrazují jako nerodilého mluvčího. Můžete po něm chtít americkou angličtinu, britskou angličtinu nebo třeba konkrétní slovní zásobu potřebnou pro vaši práci.
Stačí přitom začít úplně jednoduše. Otevřete ChatGPT, spusťte hlasovou konverzaci a řekněte mu například, že se chcete učit americkou angličtinu, každý den chcete procvičovat jednu situaci z běžného života a po skončení konverzace chcete upozornit na největší chyby, které jste během rozhovoru udělali.
Možná budete první dny hledat slova, používat špatné časy a skládat věty způsobem, nad kterým by rodilý Američan chvíli přemýšlel. To ale vůbec nevadí. Po několika týdnech zjistíte, že nad některými větami přestáváte přemýšlet a začínáte je používat automaticky. A přesně to je podle mě moment, kdy se cizí jazyk skutečně začínáte učit.
ChatGPT samozřejmě nenahradí život v USA ani každodenní kontakt s rodilými mluvčími. Dokáže vám ale vytvořit něco, co bylo ještě před několika lety prakticky nemožné: osobního učitele angličtiny, který má čas kdykoli, dokáže s vámi mluvit o čemkoli a přizpůsobí výuku přesně tomu, co ve skutečném životě potřebujete. A pokud se chcete anglicky skutečně naučit mluvit, možná je právě tohle mnohem užitečnější než další učebnice plná vět o tom, že Peter has a dog and Mary goes to school.