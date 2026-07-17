Uniklá fotografie odhalila nový Face ID modul. iPhone 18 Pro díky němu dostane výrazně menší Dynamic Island

Apple udělá u řady iPhone 18 Pro další významný krok k úplnému odstranění Dynamic Islandu. Internetem totiž začaly kolovat nové fotografie modulu Face ID, které mají vůbec poprvé ukazovat vnitřní konstrukci připravovaného řešení. Na první pohled sice snímky působí jako obyčejná sestava několika senzorů a kamer, ve skutečnosti ale mohou naznačovat jednu z největších designových změn iPhonů za poslední roky. Pokud jsou totiž pravé, potvrzují, že Apple našel způsob, jak celý systém Face ID výrazně zmenšit, aniž by musel dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti nebo funkčnosti. Právě díky tomu by se už letos mohl Dynamic Island poprvé od svého představení citelně zmenšit.
Menší Face ID znamená menší Dynamic Island
Na zveřejněné fotografii je vidět nová generace modulu Face ID, která podle leakerů využívá výrazně kompaktnější uspořádání jednotlivých součástí. Apple měl přepracovat rozmístění infračerveného projektoru, přijímače i dalších senzorů tak, aby celý systém zabíral méně místa pod displejem. Výsledkem má být užší výřez v horní části obrazovky, který ponechá více prostoru samotnému displeji. Levá část, kterou by měl být dot projector, pak bude skryta pod displejem. Na uniklou fotku se můžete podívat v galerii níže s tím, že vedle ní naleznete fotku řešení, které Apple využívá (typově) nyní.
Fotogalerie
Právě velikost Dynamic Islandu je jednou z věcí, kterou uživatelé Applu kritizují prakticky od jeho představení u iPhonu 14 Pro. Přestože se z něj postupně stal velmi užitečný prvek systému iOS, fyzicky stále zabírá poměrně velkou část displeje. Apple se jej proto podle zákulisních informací snaží postupně zmenšovat až do chvíle, kdy bude možné většinu technologie ukrýt přímo pod displej.
Další krok k iPhonu bez výřezu
Dlouhodobě se spekuluje o tom, že Apple směřuje k iPhonu, jehož přední stranu nebude narušovat žádný výřez ani průstřel. Cesta k tomuto cíli ale nebude krátká. Nejdříve je potřeba zmenšit jednotlivé komponenty Face ID, následně je přesunout pod displej a teprve poté přijde na řadu ukrytí samotné selfie kamery.
Právě uniklý modul naznačuje, že Apple v tomto směru udělal další významný krok. Pokud se informace potvrdí, mohl by být iPhone 18 Pro prvním modelem s viditelně menším Dynamic Islandem od jeho uvedení v roce 2022. Nepůjde sice o revoluci na první pohled, ale spíše o postupnou evoluci designu, kterou Apple tradičně preferuje.
Samozřejmě je potřeba brát podobné úniky s určitou rezervou. Fotografie sice vypadají důvěryhodně a odpovídají dřívějším spekulacím o přepracovaném systému Face ID, Apple však jejich pravost nijak nepotvrdil. Pokud se ale ukážou jako pravé, máme před sebou vůbec první pohled na technologii, která umožní Applu zmenšit Dynamic Island a opět posunout design iPhonů o krok blíže k vysněnému telefonu s displejem přes celou přední stranu.