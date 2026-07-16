Nejen nové Ministerstvo kouzel. Unikly další dva super LEGO Harry Potter sety a opět stojí za to

Zdá se, že nadcházející měsíce budou pro fanoušky LEGO Harry Pottera opravdu nabité. Jen pár dní poté, co internetem prolétly první informace o obřím setu Ministerstvo kouzel, který má s téměř 3 500 dílky patřit k největším Harry Potter stavebnicím všech dob, se objevily další úniky. Tentokrát odhalují hned dva nové sety, které sice budou výrazně menší, ale fanoušky kouzelnického světa rozhodně také potěší.
Prvním z nich má být stavebnice 76479 Harry Meets Dobby, tedy set zachycující jedno z nejznámějších setkání Harryho Pottera s domácím skřítkem Dobbym. Podle dostupných informací by měl stát pouhých 14,99 dolaru, takže půjde o cenově velmi dostupný přírůstek do sbírky. Ještě zajímavěji pak vypadá druhá novinka s číslem 76483 First Year at Hogwarts Castle. Jak už název napovídá, zaměřit by se měla na první rok Harryho Pottera v Bradavicích a nabídnout ikonické momenty z úplného začátku celé ságy. Cena má být stanovena na 109,99 dolaru, což naznačuje, že nepůjde o žádný drobný set, ale o poměrně propracovaný model.
Stejně jako v případě Ministerstva kouzel je ale potřeba připomenout, že LEGO zatím nic z toho oficiálně nepotvrdilo. Veškeré informace pocházejí z úniků a mohou se ještě změnit. Přesto se zdají být poměrně důvěryhodné a naznačují, že si LEGO pro příští rok připravuje opravdu silnou nabídku.
Pokud se všechny dosud uniklé informace potvrdí, čeká fanoušky Harryho Pottera velmi pestrá sestava stavebnic. Vedle monumentálního Ministerstva kouzel se totiž objeví také menší scénky zaměřené na ikonické okamžiky z příběhu, díky čemuž si na své přijdou jak sběratelé velkých výstavních modelů, tak fanoušci klasických herních setů. Na oficiální představení si sice budeme muset ještě počkat, už nyní je ale jasné, že rok 2027 bude pro LEGO Harry Potter mimořádně zajímavý.