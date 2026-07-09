LEGO chystá velké překvapení pro fanoušky Star Wars! Příští rok má dorazit unikátní dioráma s Georgem Lucasem

Fanoušci LEGO Star Wars mají možná zaděláno na jednu z nejzajímavějších stavebnic posledních let. Internetem se totiž začínají šířit informace o setu, který by měl dorazit v roce 2027 a který údajně ponese název Tatooine Behind The Scenes Diorama. Nešlo by přitom o klasickou scénu ze ságy Star Wars, ale o netradiční dioráma zachycující samotné natáčení na planetě Tatooine. A co je na celé věci nejzajímavější? Součástí stavebnice má být vůbec poprvé i minifigurka George Lucase.
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Na první pohled se může zdát, že jde o zvláštní nápad, ve skutečnosti ale dává velký smysl. Rok 2027 bude totiž pro Star Wars mimořádně významný – půjde o 50. výročí premiéry filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje, který odstartoval jednu z nejslavnějších filmových sérií historie. Právě při podobných výročích LEGO tradičně přichází se speciálními stavebnicemi a exkluzivními minifigurkami, takže zařazení samotného tvůrce celé ságy by bylo velmi symbolické.
George Lucas jako LEGO minifigurka?
Pokud se současné informace potvrdí, půjde o vůbec první oficiální LEGO minifigurku George Lucase. Přestože se jeho jméno s LEGO Star Wars pojí už více než čtvrt století, samotný režisér a tvůrce slavné ságy se ve formě klasické minifigurky nikdy neobjevil. Právě proto by mohl být tento set pro sběratele mimořádně atraktivní. Samotné dioráma má pak údajně zachycovat zákulisí natáčení na Tatooinu. Zatím však není jasné, zda půjde o rekonstrukci skutečné filmové lokace, nebo spíše stylizovanou scénu kombinující filmový štáb s kulisami ikonické pouštní planety. V tuto chvíli totiž neunikly žádné fotografie ani další podrobnosti.
I proto je potřeba připomenout, že LEGO stavebnici zatím oficiálně nepředstavilo a všechny informace pocházejí z úniků, které se v posledních dnech objevily mezi známými LEGO leakery. Přesto se právě tyto zdroje v minulosti ukázaly jako velmi spolehlivé, takže není vyloučeno, že se skutečně díváme na první náznak jedné z nejzajímavějších oslav 50 let Star Wars. Pokud se však zvěsti potvrdí, čeká fanoušky nejen další povedené dioráma do sbírky, ale také historicky první možnost postavit si vedle Luka Skywalkera, Darth Vadera nebo Hana Sola i samotného člověka, bez kterého by celý vesmír Star Wars nikdy nevznikl.