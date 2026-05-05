13 nových LEGO Star Wars setů, které by neměly chybět ve sbírce žádného fanouška

LEGO Star Wars letos opět ukazuje, že tenhle svět rozhodně nestárne, spíš naopak. Každá nová vlna setů totiž přináší jiný pohled na známé postavy, lodě i momenty z galaktické ságy a zároveň dává fanouškům přesně to, co od ní čekají. Od velkých sběratelských modelů až po menší herní stavebnice, které míří hlavně na akci a fantazii. A protože nyní začalo LEGO prodávat (případně začalo přijímat předobjednávky) na nálož novinek, není od věci se na ně podívat podrobněji.
Mandalorianova stíhačka N-1
Absolutním vrcholem mezi novinkami je bez debat model LEGO Star Wars Mandalorian N-1 Starfighter 75442, který míří přímo do řady Ultimate Collector Series. A přesně podle toho taky působí. Tohle není stavebnice na jedno odpoledne, ale poctivý projekt, u kterého si sednete, zpomalíte a necháte se vtáhnout do každého detailu. LEGO si tu navíc opravdu vyhrálo s tvarem i proporcemi stíhačky, kterou znáte ze seriálů The Mandalorian a The Book of Boba Fett, a díky speciálním stříbrným dílkům vypadá model ve výsledku až překvapivě věrně.
Nejde ale jen o samotnou loď. Součástí balení je i stylový stojánek s informační cedulkou, minifigurka Mandaloriana a samozřejmě Grogu, bez kterého by to ani nedávalo smysl. Potěší i možnost vystavení, ať už z boku, nebo čelně, podle toho, co vám víc sedí do sbírky. Ve výsledku tak dostáváte přesně ten typ setu, který si nekupujete jen kvůli stavění, ale hlavně proto, aby pak dělal parádu na poličce. A s 1 809 dílky je jasné, že o zábavu tu bude postaráno na dlouhou dobu. Cena tohoto setu je 6099 Kč s tím, že objednávky budou odeslány do 12. května.
Razor Crest
Pokud ale hledáte něco o něco hravějšího, co nebude jen na vystavení, ale zároveň vás to nenechá chladnými ani po herní stránce, pak dává smysl sáhnout po LEGO Star Wars Razor Crest 75447. Tahle ikonická loď z prostředí Mandaloriana se vrací v podobě, která je ideální nejen pro stavění, ale hlavně pro následné hraní.
Model si zachovává svůj typický vzhled i barevné provedení a LEGO ho navrhlo tak, aby byl co nejvíc interaktivní. Otevřete kokpit, podíváte se do nákladového prostoru, dostanete se k motoru a nechybí ani sklopná rampa. Přesně ty detaily, které dělají z obyčejné stavebnice něco, co vás nutí si s tím ještě chvíli „pohrát“. A jakmile do toho zapojíte minifigurky Mandaloriana, plukovnice Wardové, Zeba Orreliose nebo Stormtroopera, doplněné samozřejmě o Grogua, začne to celé dávat ještě větší smysl.
Ve výsledku jde o set, který balancuje mezi vystavením a akční zábavou. Nabízí dostatek detailů, aby udělal radost i fanouškům, ale zároveň si zachovává lehkost, díky které se k němu budete rádi vracet. A s necelou tisícovkou dílků je to přesně ten typ stavebnice, který zvládnete bez problémů postavit, ale rozhodně vás nebude nudit. Cena setu je 3699 Kč.
Raketoplán Impéria třídy Lambda
Dalším kouskem, který ve sbírce rozhodně nezapadne, je LEGO Star Wars Imperial Shuttle Lambda 75459. Na první pohled zaujme hlavně svou siluetou, která patří k tomu nejikoničtějšímu, co kdy Impérium poslalo do vzduchu. A LEGO si s ní tady dalo opravdu záležet.
Model nabízí přesně ten mix detailů a herních prvků, který od podobné stavebnice čekáte. Křídla můžete sklopit do letové i přistávací polohy, nechybí vysouvací podvozek ani výstupní rampa a celé to doplňují vystřelovače pro trochu té akce navíc. Jakmile ale otevřete kokpit a kabinu, začne to být ještě zajímavější. Uvnitř najdete prostor pro více postav, což přímo vybízí k přehrávání scén nebo vymýšlení vlastních.
Velkým lákadlem je i sestava minifigurek, včetně vůbec první verze Dr. Pershinga, a nechybí ani Moff Gideon se svým temným mečem. Ve výsledku tak dostáváte set, který funguje na více úrovních. Udělá radost sběratelům, ale zároveň nabízí dostatek prostoru pro hraní. A přesně tohle je kombinace, která v téhle kategorii dává největší smysl. Za cenu 3699 Kč tedy určitě zajímavá volba.
Zvětšená minifigurka Darth Vadera
A pokud chcete ve sbírce něco, co na sebe strhne pozornost hned na první pohled, pak je tu LEGO Star Wars Darth Vader Minifigure 75461 ve zvětšené podobě. Tohle není klasická loď ani diorama, ale stylová dekorace, která vzdává hold jedné z nejikoničtějších postav celé ságy.
LEGO si tu pohrálo s proporcemi tak, aby figurka odpovídala klasické minifigurce, jen v mnohem větším měřítku. Výsledkem je více než 28 centimetrů vysoký model, který působí překvapivě věrně. Nechybí typická helma, látkový plášť ani světelný meč, který můžete díky nastavitelným kloubům různě polohovat. Otočná hlava, pohyblivé končetiny a možnost měnit postoj dávají prostor si figurku přizpůsobit přesně podle sebe.
Ve výsledku jde o trochu jiný typ setu než ty předchozí. Méně o hraní, víc o vystavení a atmosféře. Přesně ten kousek, který si postavíte, najdete mu místo na poličce a pokaždé, když kolem něj projdete, vám připomene, proč má Darth Vader tak silnou pozici mezi fanoušky Star Wars. A s více než tisícovkou dílků navíc nejde o žádnou rychlovku, ale o stavění, které si opravdu užijete. Cena setu je nastavena na 2399 Kč.
Helma řidiče AT-RT Imperiálního zůstatku
Pokud vás baví spíš klidnější stavění a výsledek, který pak zapadne do interiéru, neměla by vám uniknout ani LEGO Star Wars AT-RT Driver Helmet 75458. LEGO tady pokračuje ve své oblíbené sérii helem a znovu potvrzuje, že i relativně kompaktní set může působit velmi dospěle a stylově.
Tentokrát jde o helmu řidiče AT-RT z prostředí Mandaloriana, která sází hlavně na tvarovou věrnost a detaily. Stavění je spíš o soustředění než o akci, ale právě v tom je jeho kouzlo. Postupně skládáte jednotlivé části dohromady, sledujete, jak model roste pod rukama, a ve finále ho usadíte na podstavec se jmenovkou, kde začne dávat ten pravý smysl.
Ve výsledku jde o set, který si užijete hlavně vy sami, ne nutně kvůli hraní, ale kvůli samotnému procesu a následnému vystavení. A přesně tohle je důvod, proč si řada LEGO Star Wars helem drží mezi fanoušky tak silnou pozici. Stačí si vybrat tu, která vám sedne nejvíc, a tady rozhodně nešlápnete vedle. Cena je nastavena na 1679 Kč.
Mandalorian a Grogu: Spojenci a padouši
Na trochu odlehčenější notu pak přichází LEGO Star Wars BrickHeadz Mandalorian and Grogu Allies and Villains 40856, který sází na oblíbený BrickHeadz styl. Ten si buď zamilujete na první pohled, nebo mu přijdete na chuť postupně, ale v rámci sbírky má svoje pevné místo.
Set nabízí hned několik postav najednou, od Mandaloriana a Grogua až po plukovnici Wardovou, snowtroopera nebo Anzellana. Každá z nich je převedená do typicky „kostkaté“ podoby, která ale nezapře charakteristické prvky, ať už jde o beskarové brnění nebo drobné doplňky.
Nejde tu o složité stavění ani akční prvky, spíš o rychlou radost z tvorby a následné vystavení. A právě v tom BrickHeadz fungují nejlépe. Postavíte, vystavíte a máte hotovo. Ideální jako menší doplněk ke větším setům, který vám sbírku příjemně oživí a dodá jí trochu nadhledu. Příjemná cenovka 959 Kč je pak už jen pomyslnou třešinkou na dortu.
Busta Yody
A u klidnějších, výstavních kousků ještě chvíli zůstaneme. LEGO Star Wars Yoda Bust 75438 totiž ukazuje, že i menší model může mít překvapivě silnou atmosféru. Tentokrát se LEGO zaměřilo na samotnou postavu mistra Yody a převedlo ji do podoby busty, která cílí hlavně na dospělé fanoušky.
Stavění je v tomhle případě hodně o soustředění na detaily. Postupně skládáte charakteristické rysy, ladíte výraz obličeje a ve finále si můžete pohrát i s nastavením hlavy a uší, aby Yoda působil přesně tak, jak chcete. Nechybí ani světelný meč a podstavec se jmenovkou, který celý model posouvá víc do roviny sběratelského kousku než klasické stavebnice.
Výhodou je i to, že busta nezabere tolik místa, takže si ji bez problémů vystavíte na stole nebo poličce. A i když má „jen“ necelé čtyři stovky dílků, rozhodně nepůsobí jako něco, co byste měli hotové za pár minut. Spíš naopak. Je to přesně ten typ setu, u kterého si chcete dát na čas a užít si každý krok. A s cenou 949 Kč jde zároveň o opravdu zajímavý kousek pro širokou veřejnost.
Grogu (mandalorianský učedník)
A pak je tu set, který si vás získá úplně jinak než všechny ostatní. LEGO Star Wars Grogu Mandalorian Apprentice 75446totiž sází hlavně na emoce a hravost, ale zároveň překvapí i tím, kolik detailů v sobě skrývá.
Grogu v beskarovém brnění působí na první pohled roztomile, ale jakmile se pustíte do stavění, zjistíte, že to není jen jednoduchý model na efekt. LEGO si vyhrálo s pohyblivými prvky, takže můžete otáčet hlavou, upravovat výraz obličeje, hýbat ušima i prsty a celkově si ho nastavit přesně podle toho, jak ho máte nejraději. Nechybí ani typické doplňky, včetně jeho oblíbených modrých sušenek nebo brašny.
Po dokončení navíc dostanete model, který si o vystavení přímo říká. Podstavec s cedulkou a malá minifigurka Grogua jen podtrhují, že tohle není jen hračka, ale zároveň stylový doplněk do sbírky. A i když je set primárně cílený na mladší fanoušky, ve výsledku si ho bez problémů užije i dospělý. Přesně ten typ stavebnice, která vám zlepší náladu pokaždé, když se na ni podíváte. Jen cena 3179 Kč už je vyšší.
Stíhačka X-Wing Starfighter Nové republiky
Nesmí chybět ani klasika, která se sice v různých obměnách vrací pravidelně, ale pokaždé si najde své místo. LEGO Star Wars New Republic X-Wing Starfighter 75460 totiž přináší ikonickou stíhačku v kabátu Nové republiky a ukazuje ji zase trochu jinak, než jsme byli zvyklí.
Na první pohled zaujme hlavně barevné provedení v modro-bílé kombinaci, které vychází z novějších Star Wars projektů. Jinak ale zůstává všechno při starém, a to je vlastně dobře. Přepínání křídel do útočného režimu, vysouvací podvozek nebo vystřelovače jsou přesně ty prvky, které od X-Wingu čekáte a které z něj dělají ideální set na hraní.
Nechybí ani dvojice pilotů a astromechanický droid, takže si můžete rovnou začít přehrávat vlastní mise. A i když jde primárně o hravější stavebnici, po dokončení se rozhodně neztratí ani na poličce. Je to přesně ten typ modelu, který spojuje nostalgii s moderním pojetím a funguje prakticky pro každého fanouška. Cena tohoto setu je nastavena na 1679 Kč.
Busta Darth Vadera
Dále přichází další kousek, který míří přímo na dospělé fanoušky a sběratele. LEGO Star Wars Darth Vader Bust 75439 totiž pokračuje v oblíbené sérii bust a znovu staví do popředí jednu z nejikoničtějších postav celé ságy.
Tentokrát se LEGO zaměřilo na helmu Darth Vadera a snažilo se ji přenést do kostek tak, aby co nejvěrněji vystihla její charakteristický tvar i atmosféru. Stavění je spíš o preciznosti a detailech než o rychlé zábavě, což přesně odpovídá tomu, co od podobného setu čekáte. Výsledkem je model, který si pak můžete vystavit na podstavec se jmenovkou a který v interiéru okamžitě přitáhne pozornost.
Zajímavým prvkem je i možnost bustu otáčet a upravovat hlavu, takže si ji můžete prohlížet ze všech stran a trochu si s ní pohrát i po dokončení stavby. Nechybí ani minifigurka Darth Vadera, která celý set příjemně doplňuje a dává mu sběratelský rozměr navíc.
Ve výsledku jde o přesně ten typ stavebnice, která není o akci, ale o atmosféře. O klidu při stavění a o tom, že si pak doma vystavíte něco, co má silný příběh i vizuální dopad. Cena 1199 Kč pak dělá z tohoto setu opravdu dostupný kousek pro každého.
Souboj se strážným droidem v paláci Hutta
Na úplně opačném konci spektra pak stojí set, který je od začátku stavěný na akci. LEGO Star Wars Palace Guard Droid Encounter 75451 z prostředí Mandaloriana totiž sází hlavně na souboje, pohyb a herní scénáře, které si děti mohou libovolně přehrávat a upravovat.
Dominantou je velký strážný droid, který působí robustně a zároveň dostatečně pohyblivě na to, aby se z něj stal hlavní protivník celé scény. Díky nastavitelným končetinám a vystřelovači se z něj stává přesně ten typ figurky, který si přímo říká o akční hru. Mandalorian s jetpackem a blasterem pak doplňuje klasickou obrannou pozici a Grogu do toho celé zapadá po svém, včetně možnosti „vypnout“ droida přímo zevnitř.
Celý set navíc funguje jako malá dioráma scéna z univerza Star Wars, která připomíná konkrétní momenty ze seriálu, ale zároveň nechává dost prostoru pro vlastní fantazii. A přesně to je u podobných stavebnic klíčové. Cena tohoto setu je 1199 Kč.