Tričko 993 GT2 Apple Computer je zajímavé pro fanoušky Porsche i Apple

Společnost rspecs nabízí zajímavé tričko, na kterém je Porsche 993 GT2 v polepu Apple Computer. Tričko které můžete mít v různých velikostech a v šedé, černé nebo bílé barve ukazuje profil vozu a to včetně technických specifikací, které jsou vypsané kompletně pod obrázkem vozu samotného. Tričko je vyrobeno ze 100% bavlny a je limitováno na 100 kusů s tím, že následně již nikdy nebude k dispozici. Výrobce se specializuje na oblečení s tématikou speciálních závodních vozů a toto je další z jeho projektů. Pokud tedy máte rádi retro a milujete Apple nebo Porsche, je to rozhodně zajímavá možnost, jak to ukázat světu přímo na vaši hrudi.