Obří novinka pro Apple Wallet je za dveřmi! iPhone si nově poradí i s tím, co doteď neuměl

Apple nechce u aplikace Apple Wallet nebo chcete-li Peněženka zůstat jen u placení, potažmo pak ukládání karet, vstupenek, palubních lístků a tak podobně. Podle nejnovějších informací, se kterými před pár hodinami přišel spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, totiž chystaný iOS 27 přinese funkci, jenž může být ve výsledku mnohem praktičtější, než na první pohled vypadá. Novinka s názvem „Create a Pass“ má totiž umožnit převést prakticky jakýkoliv fyzický nebo QR kódový lístek do digitální podoby přímo v Peněžence.
V praxi má novinka fungovat poměrně jednoduše. Podle úniku má totiž stačit vzít QR kód, ať už z e-mailu, aplikace nebo klidně vyfocený přes fotoaparát iPhonu, a Peněženka z něj následně automaticky vytvoří digitální verzi. Ve výsledku tak nebude třeba nosit fyzické (tedy papírové či plastové) karty, vstupenky a tak podobně s sebou, o čemž si můžeme dnes kvůli poměrně široké nepodpoře Peněženky mnoha aplikacemi nechat jen zdát. Ve výsledku by tak mohly z App Store zčásti zmizet i aplikace, které se v současnosti právě na digitalizaci fyzických kartiček zaměřují. V minulosti šlo například o Stocard.
Nová funkce má být dostupná přes tlačítko „+“, které dnes slouží primárně pro přidání platební karty. Zajímavostí je i to, že Apple počítá s poměrně širokými možnostmi úprav. K dispozici mají být různé šablony, barvy, ikonky nebo obrázky, takže si výslednou digitální kartičku budete moct přizpůsobit podle toho, k čemu vlastně slouží.
Zajímavé je i to, že Apple údajně testuje hned tři základní varianty. Konkrétně standardní, která má fungovat jako univerzální řešení, členskou pro vstupy například do fitness center a eventovou pro lístky na koncerty, filmy nebo sportovní akce. Jaký přesně rozdíl mezi nimi bude ale není úplně jasné, byť půjde pravděpodobně spíš o vizuál než o funkčnost. Tak či tak, Wallet by se mohl posunout zase o kus dál a začít nahrazovat i situace, kde jste doteď museli sahat po cizích aplikacích nebo papírových lístcích.
Doufejme tedy, že se tato novinka do iOS 27 skutečně dostane, protože by se za mě osobně jednalo o opravdu zásadní vylepšení software pro iPhone. Jasně, určitě se v tomto případě nedá bavit o revoluci, ale na druhou stranu má nejspíš každý z nás nejrůznější věrnostní kartičky, které mu zbytečně zabírají místo v peněžence. A právě jejich digitalizace nativní formou mi přijde ze strany Apple jako naprosto skvělý tah a skvělé gesto směrem k uživatelům, které zároveň udělá z iPhone ještě víc nepostradatelné zařízení.