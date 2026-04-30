iOS 27 změní focení na iPhone! Fotoaparát dostane „Siri režim“ a novou dávku AI

Zdá se, že Apple chce s příchodem iOS 27 výrazně proměnit jednu z nejpoužívanějších aplikací vůbec. Řeč je konkrétně o aplikaci Fotoaparát, u které tentokrát nepůjde jen o nové filtry nebo drobné úpravy rozhraní, ale o změnu, která může zásadně ovlivnit to, jak s iPhonem pracujeme.
Podle zákulisních informací má totiž aplikace Fotoaparát dostat zcela nový „Siri režim“, který se zařadí vedle klasických módů jako Foto, Video nebo Portrét. Jakmile jej aktivujete, tlačítko spouště se promění a naznačí, že vstupujete do světa Apple Intelligence, přičemž v hlavní roli zde má být již známá funkce Visual Intelligence. Ta dnes totiž funguje spíš skrytě a jak se tedy zdá, Apple jí chce tímto krokem dostat do centra dění. Jinými slovy, místo toho, abyste ji museli hledat, bude vám doslova po ruce při každém spuštění fotoaparátu.
Právě díky nasazení Visual Intelligence přímo do Fotoaparátu by se tak měla její celková využitelnost zajímavým způsobem zlepšit. iPhone by měl nově umět například naskenovat nutriční štítek na potravinách a automaticky přidat data o kaloriích či makroživinách do aplikace Zdraví. Stejně tak má zvládnout přečíst vizitku nebo jakýkoliv kontakt z papíru a jedním klepnutím ho uložit do telefonu.
Fotogalerie
Tím to ale nekončí. Visual Intelligence má nově zasahovat i do dalších částí systému, kdy třeba v aplikaci Peněženka má zvládnout zpracovat fyzické vstupenky nebo členské karty a vytvořit z nich digitální verzi. Samozřejmě ale zůstanou i funkce, které už známe dnes, jako rozpoznávání rostlin, zvířat nebo práce s vizuálním vyhledáváním.
Zajímavé nicméně je, že Apple nechce starý způsob ovládání úplně zahodit. Visual Intelligence tedy bude stále možné vyvolat i přes tlačítko fotoaparátu, jen se nově otevře přímo v tomto „Siri režimu“, který vše sjednotí do jednoho prostředí. Celkově ale změny s důrazem na AI působí ze strany Applu jako snaha iPhone postupně proměnil z nástroje na spouštění aplikací v zařízení, které za vás věci rovnou řeší. A přesně to je směr, kterým se dnes ubírá celý technologický svět.
Oficiální představení WWDC 2026 proběhne už 8. června, takže na potvrzení těchto novinek si naštěstí nebudeme muset dlouho počkat. A pokud se vše potvrdí, bude rozhodně o co stát, protože využitelnost iPhone by se díky tomu mohla dostat na zcela novou úroveň.
