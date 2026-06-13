Hodili na něj brutální vraždu. Na Netflix v tichosti dorazil mrazivý thriller, ze kterého vám naskočí husí kůže

I tento týden byl v podání Netflixu poměrně zajímavý. Pojďme se na novinky podívat.
Sladké magnólie (série 5)
Maddie Townsend má starostí nad hlavu – tři děti, nevěrného manžela a jednoho nápadníka, který přitahuje pozornost celého města. Nová série dostala deset nových epizod.
Virální hit
Chudý šikanovaný kluk se po bitce náhodou proslaví na internetu. Rozjede proto vlastní streamovací kanál, aby si vydělal peníze a konečně se v životě odrazil ode dna. Seriál o šesti epizodách.
Bez skrupulí
Hodili na něho vraždu, kterou nespáchal. Mladý právník proto musí vložit důvěru do rukou bezcitné obhájkyně, aby očistila jeho jméno a odhalila skutečného pachatele. Akční seriál o osmi epizodách.
Norsko: Černý kůň
Dlouhých šestadvacet let mohlo Norsko o mistrovství světa ve fotbale jenom snít. V tomhle dokumentu uvidíte, jak tamní reprezentace vrátila celé zemi naději. Jakožto velký fanda Erlinga Haalanda mě tento dokument nemůže minout.
USA 94: Návrat Brazílie na vrchol
Dokument, který prostřednictvím rozhovorů a dosud nezveřejněných záběrů od samotných fotbalistů mapuje cestu brazilské reprezentace na mistrovství světa v roce 1994.