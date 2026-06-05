Netflix láká na vlastní fotbalovou hru. FIFA World Cup: Launch Edition dorazí už za pár dní

Netflix pokračuje v rozšiřování své herní nabídky a tentokrát cílí na fanoušky fotbalu. Už 11. června totiž do služby Netflix Games zamíří novinka s názvem FIFA World Cup: Launch Edition, která má hráčům nabídnout rychlou a svižnou fotbalovou akci inspirovanou nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale 2026.
Hra se nebude snažit konkurovat velkým fotbalovým simulátorům typu EA Sports FC. Místo toho vsadí na jednoduchou hratelnost, rychlé zápasy a snadnou dostupnost. Hráči si budou moci vybrat jeden ze 48 národních týmů, které se představí na světovém šampionátu, a pokusit se projít celým turnajovým pavoukem až do finále.
FIFA World Cup: Launch Edition, a new fast-paced football game, is coming June 11. Only on Netflix Games.
Experience the rush of FIFA World Cup 2026™, choose your team from a full bracket of 48 nations, and fight all the way to the finals. Play instantly on your TV or computer… pic.twitter.com/oNw7GLhyTE
— Netflix (@netflix) June 4, 2026
Zajímavostí je také způsob ovládání. FIFA World Cup: Launch Edition bude možné spustit okamžitě na televizoru nebo počítači, přičemž jako ovladač poslouží samotný smartphone. Netflix navíc slibuje podporu až pro čtyři hráče současně, takže novinka míří i na společné hraní s rodinou nebo přáteli. Právě důraz na jednoduchost a dostupnost by mohl být jedním z hlavních lákadel. Není potřeba pořizovat herní konzoli ani drahé příslušenství. Stačí aktivní předplatné Netflixu, telefon a obrazovka, na které si zápasy pustíte.
Netflix v posledních letech investuje do her stále více prostředků a snaží se z platformy vytvořit nejen místo pro sledování filmů a seriálů, ale také centrum zábavy všeho druhu. FIFA World Cup: Launch Edition tak zapadá do strategie nabídnout předplatitelům další obsah bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Novinka bude dostupná od 11. června exkluzivně v rámci Netflix Games.