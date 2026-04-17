Netflix si koleduje o průšvih! Na Apple TV zabil klíčové funkce a naštval uživatele

Netflix se rozhodl pro velmi kontroverzní krok. V posledních týdnech začal na Apple TV nahrazovat plynulý nativní přehrávač ze systému tvOS 26 vlastním řešením. Změna, která má prý sjednotit uživatelský zážitek napříč platformami, dělá v praxi z běžného sledování neskutečně nepříjemný zážitek. Uživatelé se bouří a na fórech hrozí hromadným rušením předplatného.
Konec chytrých funkcí a pohodlí
Nasazení vlastního přehrávače zničilo ty nejoblíbenější funkce, na které byli majitelé jablečné televize zvyklí. Jednoduché přetočení o 10 sekund zpět teď vyžaduje několik zbytečných kliknutí navíc. Úplně zmizela podpora pro chytré funkce Apple TV, jako je automatické zapnutí titulků při přetočení zpět, vylepšení dialogů nebo možnost zjistit přesný čas konce pořadu pouhým poklepáním na ovladač. Aby toho nebylo málo, nový přehrávač rozbil i integraci s iPhonem. Přijdete tak o pohodlné ovládání a přehled o přehrávání přes Live Activities na zamčené obrazovce.
Netflix se sice hájí snahou o konzistenci napříč všemi chytrými televizemi, ale skutečný důvod bude jiný. Vlastní přehrávač dává Netflixu mnohem větší kontrolu nad zobrazováním a interakcí s reklamou. Načasování této je navíc vyloženě „náhodné“. Nový přístup se totiž přesně kryje s nedávným oznámením o dalším plošném zdražování Netflix těmito neuváženými kroky uživatele rozčiluje. Ačkoli jsem ještě tak daleko nedošel, abych předplatné úplně zrušil, minulý týden jsem přešel ze 4K na FullHD.