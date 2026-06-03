iOS 27 promění práci na velkém displeji. Apple chystá funkci, na kterou uživatelé čekají roky

Dlouholetá slabina iPhonů v podobě chybějící systémové optimalizace pro zobrazení na šířku a velké displeje by mohla brzy definitivně zmizet. Dle informací z čínské sociální sítě Weibo totiž Apple pro chystaný systém iOS 27 vyvíjí novou funkci, která automaticky přizpůsobí rozvržení aplikací pro širokoúhlý formát obrazovky.
Inspirace z iPadOS pro ohebnou budoucnost
Známý leaker Fixed Focus Digital přirovnal připravovanou novinku k funkci „Parallel View“ z operačního systému HarmonyOS od Huawei. Ta dokáže na systémové úrovni automaticky přizpůsobit běžné mobilní aplikace tak, aby se bez problémů zobrazovaly i na šířku.
Apple již podobný mechanismus využívá v rámci iPadOS, avšak klasické iPhony se ekvivalentního řešení dosud nikdy nedočkaly. Tato nová funkce cílí primárně na chystaný ohebný iPhone. Jeho vnitřní 7,8″ displej by totiž bez systémového zásahu zobrazoval drtivou většinu aplikací, které jsou navrženy výhradně pro úzké a vysoké obrazovky, s nevzhlednými černými pruhy po stranách.
Takto vypadá Split View na iPadu
Potvrzení dřívějších spekulací
Tento únik přímo navazuje na březnové zprávy Marka Gurmana z Bloombergu. Ten již dříve avizoval, že iOS 27 přinese na vnitřní displej ohebného iPhonu podporu zobrazení dvou aplikací vedle sebe (split-screen).
Dočkat se máme rozvržení velmi podobného iPadu, včetně bočních navigačních panelů v podporovaných aplikacích. Apple by měl iOS 27 oficiálně odhalit na blížící se konferenci WWDC 2026, přičemž ostré vydání proběhne na podzim po boku nových iPhonů 18 Pro a právě prvního ohebného modelu.
Osobně považuji tento krok za naprostou nutnost, protože bez pokročilého multitaskingu by ohebný iPhone nedával moc velký smysl. Pokud Apple dokáže přenést pohodlí a produktivitu z iPadu do kapsy, bude to super.