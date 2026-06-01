Vylepšený foťák iPhone 18 Pro vyjde Apple pořádně draho

Chystané iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max přinesou zásadní technologický skok v oblasti fotografie. Podle uznávaného analytika Ming-Chi Kua dostanou tyto modely zcela nový objektiv s variabilní clonou. Tato inovace však nebude levná. Apple za novou kamerovou komponentu zaplatí dodavatelům přibližně o 50 % více, než kolik ho stojí hlavní snímač u současných iPhonů.
Fotogalerie
Fyzické ovládání světla a hloubky ostrosti
O příchodu variabilní clony do jablečných telefonů se spekuluje již delší dobu. První vážnější zmínky se objevily koncem roku 2024 a podle posledních zpráv z dodavatelského řetězce již letos odstartovala samotná výroba.
Na rozdíl od iPhonů posledních let, které sázejí na pevnou clonu f/1,78, umožní variabilní mechanika fyzicky měnit velikost otvoru objektivu. Uživatelé tak získají mnohem lepší kontrolu nad množstvím světla dopadajícího na snímač, což výrazně zlepší expozici a nabídne přirozenou práci s hloubkou ostrosti.
Nový klíčový dodavatel a úspěch MacBooku Neo
Hlavním dodavatelem této komponenty se má stát společnost Sunny Optical, která by měla pokrýt 40 až 50 % všech objednávek. Pro čínského giganta jde o obrovský úspěch, neboť si u Applu buduje stále silnější pozici.
Vazby mezi Applem a Sunny Optical budou podle všeho sílit i v dalších letech. V roce 2028 se očekává proměna ultraširokoúhlého objektivu u iPhonů, který přejde na pokročilejší a prostorově úspornější design COB (chip-on-board).
Sunny Optical má ideální pozici pro získání této zakázky. Zajímavostí je, že se dodavatel prosazuje i mimo Apple. Podle Kua si firma zajistila dodávky komponent pro dvě chystaná hardwarová zařízení s umělou inteligencí od OpenAI. Konkrétně pro jejich nový chytrý telefon a kapesní mobilní zařízení.
Nová řada iPhone 18 Pro se světu představí tradičně na podzim. Vedle vylepšené optiky by se měla stát hlavní hvězdou keynote také kvůli premiéře vůbec prvního ohebného iPhonu, který Apple plánuje uvést na trh. Já osobně se letos ale nejvíce těším na iPhone Ultra. Zvědavý jsem i na cenovku.