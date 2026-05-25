iPhone 18 Pro může změnit satelitní připojení k nepoznání. Nouzovka se promění v běžnou funkci

Satelitní připojení je součástí iPhonů už od roku 2022. Dosud ale sloužilo výhradně jako nouzová pojistka pro život ohrožující situace. S příchodem iPhonu 18 Pro a modelu Ultra se ovšem tato okrajová funkce pravděpodobně promění v nástroj pro každodenní použití.
Konec míření na oblohu
Očekávané vlajkové lodě mají dostat zbrusu nový vlastní modem s označením C2. Ten kromě klasického 5G připojení nabídne i podporu standardu 5G NR-NTN. Tato pokročilá technologie dokáže plynule propojit běžné mobilní sítě s těmi satelitními. Hlavní výhodou je její naprostá automatizace. Uživatelé už nebudou muset s telefonem v ruce složitě hledat družici na volném prostranství. Jakmile mobilní signál zeslábne, iPhone zcela automaticky přepne na satelitní komunikaci.
Spojení v autě i v budově
Apple usiluje o to, aby lidé zůstali ve spojení za všech okolností. Připojení má bez přerušení fungovat i ve chvíli, kdy máte telefon schovaný v kapse, jedete v autě nebo jste uvnitř budovy. Jde tak o obrovský posun oproti nynějšku. Většina uživatelů dnes nouzové SOS naštěstí nikdy nevyužije. S novým čipem C2 se ale satelitní komunikace stane praktickým pomocníkem v naprosto běžných situacích, kdy klasické pokrytí operátorů zkrátka nestačí.
Přechod od nouzového pípátka k neviditelné vrstvě nepřetržitého spojení je dle mého přesně ten typ tiché inovace, která posouvá celý mobilní trh skokově kupředu. Uživatelé tak díky novým iPhonům jednou provždy přestanou řešit hluchá místa na mapě. Otázka je, zda si to užijeme i u nás.