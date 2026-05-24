Dlouhé podcasty bez chaosu? iPhone má funkci, kterou většina lidí přehlíží

Poslouchání podcastů je dnes pro spoustu lidí každodenní rutina. Cestou do práce, při sportu, na procházce nebo třeba během vaření. Jenže u delších epizod bývá jeden problém poměrně častý – orientace v obsahu. Když chcete najít konkrétní část rozhovoru nebo přeskočit téma, které vás nezajímá, ruční posouvání časové osy není zrovna pohodlné.
A právě tady přichází ke slovu jedna velmi praktická funkce aplikace Podcasty na iPhonu, o které mnoho uživatelů vůbec netuší. Některé pořady totiž podporují takzvané kapitoly, díky kterým můžete mezi jednotlivými částmi epizody přeskakovat podobně jednoduše jako mezi skladbami v albu.
Funguje to překvapivě dobře hlavně u delších podcastů rozdělených na více témat. Typické jsou technologické pořady, rozhovory nebo publicistika, kde se během jedné epizody řeší několik různých okruhů.
Jak zjistit, zda podcast podporuje kapitoly
Nejprve je potřeba otevřít aplikaci Podcasty a pustit si konkrétní epizodu. Pokud autor podcastu kapitoly přidal, iPhone je zobrazí přímo v přehrávači.
Klepněte na právě přehrávanou epizodu ve spodní části displeje, čímž otevřete rozšířené ovládání. Poté přejeďte prstem směrem nahoru. U podporovaných podcastů se objeví seznam jednotlivých částí epizody s jejich názvy a časovým rozdělením.
Jedním klepnutím se můžete okamžitě přesunout na vybranou část. Nemusíte tedy složitě odhadovat, kde rozhovor začíná nebo kde končí konkrétní téma.
Ideální třeba při sportu nebo v autě
Právě při běhání, řízení nebo chůzi je tahle funkce extrémně pohodlná. Místo přesného posouvání na časové ose jednoduše klepnete na konkrétní kapitolu a pokračujete dál. Hodí se to i tehdy, když se chcete později vrátit k zajímavé části epizody, aniž byste museli znovu hledat správný čas.
Řada uživatelů přitom o této možnosti vůbec neví, protože Apple ji v aplikaci nijak výrazně nezdůrazňuje. Jakmile si ale kapitoly jednou zvyknete používat, hlavně u delších podcastů se k běžnému posouvání vracet příliš nebudete.