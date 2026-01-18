Co je nového v Podcastech v iOS 26? Tento souhrn vám v tom udělá jasno

Aplikace Podcasty v iOS 26 sice nepatří mezi ty, které by se dočkaly úplného přepracování, přesto ale přináší několik zajímavých novinek. Pokud patříte mezi pravidelné posluchače, určitě stojí za to vědět, co se změnilo a jak nové funkce využít naplno.
Liquid Glass design
Stejně jako ostatní systémové aplikace i Podcasty přešly na nový Liquid Glass design. Uživatelské rozhraní působí průhlednějším a lehčím dojmem – pozadí epizod a alba nyní částečně prosvítá skrz ovládací prvky, které mají jemně skleněný efekt.
Tlačítka jsou výrazněji zakulacená, spodní navigační lišta už nepůsobí tak masivně a zabírá méně prostoru. Apple také provedl drobné změny v jednotlivých záložkách – původní Browse nahradil nový panel Novinky a vyhledávání se přesunulo do spodní části obrazovky, kde je po ruce vždy. Změny se promítly i do samotné ikonky aplikace. Ta nyní připomíná několik položených vrstev skla a sjednocuje se s celkovou vizuální filozofií iOS 26.
Detailnější kontrola rychlosti přehrávání
Pokud rádi posloucháte podcasty zrychleně nebo naopak zpomaleně, iOS 26 vám nabídne mnohem více možností než dřív. Zatímco dříve Apple umožňoval jen čtyři pevně nastavené rychlosti (1,25x, 1,5x, 1,75x a 2x), nyní si můžete vybrat z celé škály od 0,5x až po 3x.
Fotogalerie
Stačí během přehrávání klepnout na tlačítko s označením „1x“ a zobrazí se nové ovládání. Vybrat můžete některou z přednastavených rychlostí, nebo přejet prstem po stupnici a otevřít další ovládací prvky, které dovolí nastavovat rychlost po krocích 0,1x. To je ideální, pokud vám například 1,25x přijde ještě příliš pomalé, ale 1,5x už zase moc rychlé.
Vylepšení dialogů
Další užitečná novinka nese název Vylepšení dialogů. Funkce je navržena tak, aby potlačila okolní ruchy a zvýraznila hlas mluvčího. Díky tomu jsou podcasty s více účastníky nebo nahrávané v hlučnějším prostředí výrazně srozumitelnější. Aktivace je jednoduchá: spusťte podcast, otevřete rozšířené přehrávací ovládání, klepněte na tlačítko rychlosti přehrávání a z nabídky vyberte Vylepšení dialogů. Od té chvíle uslyšíte hlasy podstatně čistěji, aniž by se změnil charakter samotného zvuku.
Fotogalerie #2
Aby bylo poslouchání co nejpohodlnější, iOS 26 si vaše volby pamatuje pro každý pořad zvlášť. Pokud si tedy u jednoho podcastu nastavíte rychlost 1,4x a zapnete funkci vylepšení dialogů, aplikace si to zapamatuje a při příštím poslechu nastaví přesně tyto parametry. U jiného pořadu ale můžete mít úplně jiné nastavení – a tyto preference se navzájem neovlivňují.