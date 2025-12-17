Apple vám dá v iOS 26.2 ještě více pocítit sklo

Přestože jsme se představení Liquid Glass vzhledu v iOS 26 dočkali již téměř před půl rokem, Apple tuto svou designovou novinku neustále ladí. Důkazem může být i nový „ovladač průhlednosti“, který přibyl v nedávno vydaném iOS 26.2 v rámci editoru zamykací obrazovky. Ten umožňuje konkrétně upravit průhlednost a to oběma směry – tedy je k dispozici jak zvýšení průhlednosti a tedy podtrhnutí efektu skla, tak i její snížení, které se projeví na lepší čitelnosti hodin. Pokud vám tedy Liquid Glass ve výchozí podobě nesedí tak, jak by měl, díky této novince byste si jej měli být schopni přizpůsobit lépe než kdy dříve, což je rozhodně pozitivní.