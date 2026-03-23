WhatsApp chystá revoluci v komunikaci! iPhone vám přeloží zprávy v reálném čase, a to i offline

Komunikace s lidmi, kteří hovoří cizím jazykem, bude brzy na iPhonech mnohem snazší. Podle zjištění serveru WABetaInfo pracuje WhatsApp na nové funkci, která umožní automatický překlad celých konverzací, a to v reálném čase. Tato novinka se objevila v nejnovější beta verzi pro iOS v rámci programu TestFlight. Dost možná tak odzvoní úmornému kopírování textů do překladačů.
Aktuálně WhatsApp nabízí pouze manuální překlad, kdy musíte na konkrétní zprávě podržet prst, zvolit „Další“ a následně vybrat překlad. Nový systém však přináší přepínač „Translate messages“ přímo do nastavení konkrétního chatu. Jakmile jej aktivujete, všechny nově příchozí zprávy v dané konverzaci se automaticky zobrazí ve vámi vybraném jazyce.
Soukromí na prvním místě
Klíčovým aspektem této funkce je bezpečnost. WhatsApp k překladům nevyužívá servery Mety, ale spoléhá se na lokální jazykové balíčky od Applu, což s sebou nese dvě zásadní výhod v podobě koncového šifrování a offline režimu. Zprávy se tak překládají přímo ve vašem iPhonu. A pokud si stáhnete balíček, bude to fungovat i bez připojení k internetu.
V první fázi by měl WhatsApp podporovat přibližně 21 jazyků, které jsou nativně dostupné v rámci Apple Translate API. Mezi nimi nechybí angličtina, arabština, francouzština, němčina, hindština, italština, japonština, korejština, mandarínská čínština, polština, portugalština, ruština, španělština, thajština, turečtina, ukrajinština nebo vietnamština. S tím, jak bude Apple do svého systému přidávat další jazyky, se bude automaticky rozšiřovat i podpora ve WhatsAppu.
Za mě je tato integrace ukázkovým příkladem toho, jak využít výkon telefonu k usnadnění každodenního života bez nutnosti obětovat bezpečnost. Na druhou stranu se smiřme s tím, že čeština zde (alespoň teda při spuštění), zřejmě nebude.